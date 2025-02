Bakholdsangrep i Det svarte hus

Donald Trumps regime nådde et nytt bunnivå fredag. Uverdigheten har ingen grense for den amerikanske presidenten.

Trump og hans visepresident J.D. Vance skjelte ut den krigstrette ukrainske presidenten som i kampen mot russiske angrep har mistet titusener av sine landsmenn. Det er så skamløst at ord blir fattige.

En tapper mann som Zelenskyj skal ikke måtte tåle dette. For to år siden gjestet han Washington og ble tatt imot som en helt av et samlet politisk miljø. Nå pekes han på som årsaken til krigen, som et hinder på vei mot fred.

Les også: Støre om krangelen i Det hvite hus: – Alvorlig og nedslående

Strategien var åpenbar. Zelenskyj skulle ydmykes foran amerikanske medier. Det var en felle som skulle klappe sammen og gi Trump en PR-seier. Jeg nekter å tro at dette patetiske opptrinnet var tilfeldig.

Å se Kennedy og Roosevelts Hvite hus bli brukt til slik ynkelighet, å se dette rommet - det ovale kontor - bli brukt til en slik scene, er bare trist. Ufattelig trist og Trump søler nå til USA navn og historie med et stykke statsmannskunst som mangler sidestykke. Uanstendigheten har nå tatt over Amerika.

At verdens mektigste mann, leder for verdens eldste demokrati, tyr til slike knep og mister besinnelsen, er uendelig urovekkende. Hvis dette, hva annet?

Les også: Trump til Zelenskyj: – Du må være takknemlig

Signalet til Europa kunne ikke vært tydeligere. Trump gjør nå jobben Putin ikke klarte, han knuser Ukraina. Og vil tvinge dem til en håpløs, farlig fredsavtale. Og med det sier han at verden i 2025 tilhører demagogene og at det er kun den sterkestes rett som gjelder.

Om det ikke var det før, så er det nå helt klart: Europa må stille opp for våre naboer i øst. Norske milliarder må gis bort, investeres i ukrainsk forsvarsevne mot russisk aggresjon. Hvis ikke Putin stoppes, vil mørket bre seg videre inn over Europa.

USA kan ikke lenger stoles på, og tilliten mellom Europa og Trumps regime er langt på vei borte. Vi står alene nå.

Les også: Listhaug om Trumps tone mot Zelenskyj: – Uverdig

Les også: Tyskland: – Europa står sammen bak Ukraina

Les også: Macron etter Zelenskyj-utskjelling: – Det er Russland som er angriperen