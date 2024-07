Kongelig kaos før prinsessebryllupet

Den kjærlighet som ikke er galskap, er ingen kjærlighet, sa poeten Pedro Calderón de la Barca. Om det er tilfellet, elsker ingen hverandre høyere enn Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. I slutten av august skal de to gi hverandre sitt ja i brudeferden i Geiranger. Mer nasjonalromantisk blir det ikke. Detaljene er foreløpig få, gjestelisten er celeber og oppstyret er stort.

Selv om fellesskapet etter alt å dømme betaler for sikkerhet, er det ikke sikkert at det blir noen folkefest. Kongehuseksperter tror vielsen blir for de innvidde og festen blir privat. Gjestene får fotoforbud og en privat fotograf skal forevige festen. Det ville ikke overraske om det blir budkrig om de bildene. En bryllupsplanlegger Dagbladet har intervjuet gjetter at prislappen på bryllupet vil overstige 20 millioner kroner.

Kan ikke bare Märtha Louise få være lykkelig? Hun kan jo ikke noe for at hun er født inn i kongefamilien, vil mange mene. De har langt på vei rett. Privatpersonen Märtha Louise bør få gifte seg med hvem hun vil, og hun bør få leve sitt liv uten offentlig innblanding. Merkevaren og prinsessetittelen er noe annet.

Prinsesse Märtha Louise har som kjent inngått en avtale med kongen om å holde kongelige titler atskilt fra kommersielle interesser. Det har vist seg å være vanskelig. Denne uken har det nok en gang stormet rundt paret etter gin-lanseringen. Drikken har vært til salgs hos Vinmonopolet siden mai, men etter lanseringen denne uken ble salget stoppet. Märtha Louise hadde nemlig brukt prinsessetittelen på etiketten. Det kan være i strid med alkoholreklameforbudet og Helsedirektoratet har opprettet tilsynssak.

Man trenger ikke være synsk for å spå kongelig kaos før brudeferden i Geiranger

Dette er toppen av dårlig dømmekraft, mener omdømmeekspert Tor Blindheim. Han har rett. Det er smått utrolig at prinsessen ikke har lært. Dette er ikke første gang hun blander tittel og kommersiell aktivitet. Prinsesse Märtha Louise er i en helt eksepsjonell posisjon. Selv om hun er eldst, er hun født for tidlig til å bli dronning. Hun er født inn i en rolle som en offentlig person. Hun slipper ikke unna pressen og presset. Hvorfor ikke kapitalisere på det? Det er vanskelig å forstå at hun trenger det, men hun burde i så fall ha vært ryddigere.

Sjaman Durek Verrett er derimot kjendis på bakgrunn av at han er kontroversiell. Han hevder seg stadig misforstått etter å ha kommet med drøye påstander som:

«Det stemmer, vampyrer er ekte, og de bor i enkelte mennesker», «onde ånder kan få barn til å skrike» og at man kan få «avtrykk fra sexpartnere i vagina». For ikke å nevne hans uttalelse om at barn påfører seg selv kreft. En alvorlig sykdom som Verrett selv mener han kan kurere. Han har også solgt medaljonger som skulle beskytte mot korona. Lista er lang. Sjokkpåstandene er mange.

Han er så drøy at selv kongeparet måtte kommentere kritikken. «Det er kulturkollisjonen vi nå merker», sa kongen som skulle ta en prat med sin kommende svigersønn. Kanskje nordmenn ikke er «new age» nok, men du skal ikke være veldig fordomsfull for å få avsmak for Verretts uttalelser.

Prinsessen er også kjent for å være...alternativ. Hun kan kommunisere med hester, er høysensitiv og har startet engleskole. Hun er Lili Bendriss-alternativ. Det skader ingen. Det er heller ikke skadelig at Märtha og Durek tror de har levd sammen før som farao og dronning, selv om det er rimelig pompøst. Märtha Louise offentliggjorde parets nye monogram på Instagram denne uken. «Dette er ikke et offisielt monogram, da jeg ikke lenger representerer kongefamilien ved offisielle tilstelninger. Dette monogrammet er bare et fantastisk emblem med viktig symbolikk», skriver hun og meddeler at det symboliserer parets kjærlighet og at de nå står sammen. Rekk opp hånda de som kjenner et par som har monogram uten å være kongelig. Kanskje det heller er nylansering av merkevaren i forbindelse med bryllupet.

Prinsessen har flere ganger kommet med utfall mot pressen. Blant annet i et intervju med SVT i fjor hvor hun uttalte at hun var Norges mest kritiserte person og at hun samtidig håpet på å kunne representere kongehuset igjen. I forbindelse med konferansen Medieleder i 2023 kom hun med den krasseste kritikken hittil. Hun fortalte om en barndom preget av presse som lusket i buskene. «Jeg følte at jeg ikke hadde noe sted jeg kunne gjemme meg, eller noe privatliv. Alt var offentlig», sa prinsessen. Heldigvis har pressen skjerpet seg betraktelig siden 90-tallet. Lusking i buskene hører forhåpentligvis fortiden til. I april uttalte prinsesse Märtha Louise at hun ikke lenger vil snakke med journalister. Siden den gang har hun latt seg intervjue flere ganger. Det er åpenbart at prinsessen vil ha regien selv.

Det er vanskelig å bli klok på Märtha Louise. Handlinger henger ikke sammen med ord. Hun vil ha fred fra negativ medieomtale, men inviterer celebre gjester til kjendisbryllup i Geiranger. Hun lover dypt og hellig å skille mellom kongelig tittel og kommersielle interesser, men setter prinsesse-stempelet på alkoholholdig drikke. Man trenger ikke være synsk for å spå kongelig kaos før brudeferden i Geiranger.

