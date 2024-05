MGP-generalen: – Det er politikk hvert år i Eurovision

---

Hvem: Stig Karlsen (50)

Hva: Musikkansvarlig Melodi Grand Prix og norsk delegasjonsleder i Eurovision Song Contest.

Hvorfor: Denne uka avholdes årets Eurovision i Malmö, med finale på lørdag.

Hvordan går forberedelsene til årets Eurovision?

– Det går veldig bra. Vi kommer til en kringkaster, SVT, som er en av de beste i verden på å arrangere Eurovision. De kan dette. De har jo tross alt arrangert det seks ganger tidligere.

Hva gleder du deg mest til?

– Eurovision er en feiring av musikk og fellesskap. Det å føle at Europa er samlet, med hele kontinentets øyne rettet mot denne kvelden og festen, for å så være en del av det … Det er veldig stort.

Hvordan anser du vinnersjansene til Norge i år?

– Det som er gøy i år, er at det ikke er noen storfavoritter. Det er ganske mange som kan kjempe om førsteplassen.

Er Norge én av dem som kan gjøre det?

– Ja, definitivt. De pekes på av mange som en såkalt «dark horse», altså noen som kan overraske og vinne. Det tror jeg faktisk Gåte kan gjøre. Litt av grunnen til det er at stemmene skal fordeles mellom alle artistene, og Gåte skiller seg ut, mens det er mange andre som er mer like hverandre.

Men hvem tror du faktisk vinner? Hvem er din favoritt?

– Vi er med for å vinne. Det er vi alltid. De største konkurrentene våre er Sveits, Italia, Frankrike og Kroatia. Det er mange som har muligheten i år, det er derfor det er så spennende.

Årets konkurranse har i forkant blitt preget mye av diskusjonen rundt Israels deltakelse. Synes du diskusjonen rundt dette temaet overskygger litt av konkurransen i år?

– Ja, og det ikke mulig å komme bort fra. Jeg tror alle anerkjenner at støyen rundt Israel tar mye plass i år, kanskje mer enn noe annet tidligere. Det er ikke bra. Kanskje skulle det vært sånn at land i en militær konflikt ikke kan delta i Eurovision? Da kan man kanskje si «ja, men er det ikke politisk å ha en sånn regel?». Det mener jeg faktisk ikke.

Som du er inne på, så har Den europeiske kringkastingsunion (EBU), som arrangerer Eurovision, lenge forsøkt å holde politikk utenfor showet. Er det mulig i en så stor internasjonal konkurranse?

– Det er politikk hvert år i Eurovision. I år er kokepunktet nådd, vil jeg si. Jeg tror det aldri har vært så mye snakk om politikk i Eurovision før. Det er så stort at til og med statsledere blander seg inn. Det synes jeg er fascinerende. Man må huske på at Eurovision er et program som handler om å se hverandre, på tross av konflikter, religion, bakgrunn, legning og det ene og det andre.

Hvordan tror du situasjonen i Gaza vil påvirke stemmegivningen i år?

– Jeg tror nok det vil ha noe å si. Så er det ikke alle som har det verdensbildet som Norge og de nordiske landene har. Det er mange land som er proisraelske, så det kan komme mange stemmer til Israel.

Så du tror dette kan slå positivt ut for Israel i konkurransen?

– Jeg vet ikke, men jeg tror mange som er proisraelske kommer til å stemme i år. Det kan bli spennende å se hva resultatet blir.

Synes du selv at Israel bør få lov til å delta?

– Jeg skal ikke mene noe om det. NRK har forklart tydelig hvorfor man ikke kan boikotte. Samtidig ser vi alle grusomhetene som skjer og går med egne personlige tanker om det.

Sverige har lenge hatt et høyt terrortrusselnivå. Hvordan opplever du sikkerhetsopplegget i forkant av Eurovision?

– Det er et ekstremt høyt sikkerhetsnivå her. Det merkes på at det er litt tyngre for oss å jobbe, for vi må få utstyret vårt gjennom skanninger og den ene og den andre sikkerhetssjekken. Det er mer eller mindre flyplassikkerhet hvor enn vi går her.

Så over til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Rocke- og andre musikkbiografier. Jeg elsker ikke bare musikk i forbindelse med jobben; jeg elsker å lese om det også. Hver eneste musikkbiografi jeg kan komme over, leser jeg glatt.

Hva gjør deg lykkelig?

– De små, rare tingene. Latterkrampe. Prat og hygge. Det å kose meg med mine nærmeste.

Hvem var din barndomshelt?

– Gene Simmons, mannen med tunga i Kiss.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Av og til kan jeg ta på meg litt mye ansvar og derfor ikke være helt 100 prosent i alt jeg gjør.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da blir det hyttetur med gutta.

Til fjellet eller stranda?

– Gjerne i kombinasjon med noen slalåmski på beina.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg har veldig stor respekt for alle som kjemper for gode saker og verdier, så jeg tror det er mange tog jeg kunne vært en del av.

Hva med et tog knyttet til Palestina-Israel-konflikten?

– Jeg har medfølelse med så mange som lider, uansett konflikt. Jeg er pasifist. Jeg tror på aktivt fredsarbeid og tror ikke på å løfte våpen i noen sammenhenger.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kjæresten min, Siri. Eller kona mi, faktisk. Vi gifta oss i fjor.

Likevel kaller du henne fortsatt for kjæresten din?

– Ja, det er litt uvant å kalle henne «kone». Det noe rart med det, siden vi har vært sammen i så mange år. Men hun er jo uansett kjæresten min fortsatt, selv om vi er gift.

Disse opptrer i semifinale 1

Kypros: Silia Kapsis – «Liar» Serbia: TEYA DORA – «RAMONDA» Litauen: Silvester Belt – «Luktelk» Irland: Bambie Thug – «Doomsday Blue» Ukraina: alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria» Polen: LUNA – «The Tower» Kroatia: Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim» Island: Hera Björk – «Scared of Heights» Slovenia: Raiven – «Veronika» Finland: Windows95man – «No Rules!» Moldova: Natalia Barbu – «In The Middle» Aserbajdsjan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – «Özünlə Apar» Australia: Electric Fields – «One Milkali (One Blood)» Portugal: iolanda – «Grito» Luxembourg: TALI – «Fighter»

Semifinale 1 avholdes tirsdag 7. mai klokken 21.00.

Disse opptrer i semifinale 2

Malta: Sarah Bonnici – «Loop» Albania: BESA – «TITAN» Hellas: Marina Satti – «ZARI» Sveits: Nemo – «The Code» Tsjekkia: Aiko – «Pedestal» Østerrike: Kaleen – «We Will Rave» Danmark: SABA – «SAND» 8. Armenia: LADANIVA – «Jako» Latvia: Dons – «Hollow» San Marino: MEGARA – «11:11» Georgia: Nutsa Buzaladze – «Firefighter» Belgia: Mustii – «Before The Party’s Over» Estland: 5MIINUST x Puuluup – « (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» Israel: Eden Golan – «Hurricane» Norge: Gåte – «Ulveham» Nederland: Joost Klein – «Europapa»

Semifinale 2 avholdes torsdag 9. mai klokken 21.00.

Finalen

Finalen avholdes lørdag 11. mai klokken 21.00. Da skal 20 land fra semifinalene konkurrere med disse seks forhåndskvalifiserte landene:

Sverige: Marcus & Martinus – «Unforgettable»

Storbritannia: Olly Alexander – «Dizzy»

Tyskland: ISAAK – «Always On The Run»

Italia: Angelina Mango – «La Noia»

Spania: Nebulossa – «ZORRA»

Frankrike: Slimane – «Mon amour»

