Quiz om Eurovision – 20 spørsmål

Svarene står helt nederst i saken.

1. Eurovision Song Contest er en…

a) Låtskriverkonkurranse

b) Sangkonkurranse

c) Showkonkurranse

2. I hvilket år ble Eurovision Song Contest arrangert for første gang?

Lys Assia representerte vertslandet Sveits dette året. (Jacques Munch/AFP)

a)1954

b) 1956

c) 1958

3. Nederland arrangerer årets utgave av Eurovision. I hvilken by?

a) Rotterdam

b) Amsterdam

c) Utrecht

4. Hvem representerte Norge da vi deltok i Eurovision for første gang i 1960?

Norge deltok i Eurovision for første gang i 1960. Men hvem fremførte Norges bidrag? (AP )

a) Nora Brockstedt

b) Elisabeth Granneman

c) Torhild Lindahl

5. Hvilket land har flest seire i Eurovision?

a) Sverige

b) Frankrike

c) Irland

6. Her ser vi Carola Häggkvist under Eurovision-finalen i 2006. Den gangen kom hun på femte plass, men i 1991 sto hun igjen som vinner – med hvilken låt?

Carola Häggkvist fremfører låta «Invincible» under Eurovision-finalen i 2006. (Sara Johannessen Meek/NTB)

a) «Fångad av en stormvind»

b) «Främling»

c) «Stad i ljus»

7. I 2009 krevde EBU, som arrangerer Eurovision, at en sangtekst måtte skrives om for at dette landet skulle få lov til å delta. Landet nektet, og trakk seg i stedet fra hele konkurransen. Hvilket land skal vi fram til?

a) Russland

b) Ukraina

c) Georgia

8. Og når vi er inne på politiske markeringer. Disse islendingene ble bøtelagt etter å ha vist det palestinske flagget under Eurovision-finalen i 2019. Hva heter gruppa?

Islands bidrag i Eurovision-finalen i 2019. (Sebastian Scheiner/AP)

a) Vatari

b) Hatari

c) Satari

9. Det er kun én utøver som har vunnet Eurovision to ganger. Hvem?

a) Cliff Richard

b) Johnny Logan

c) Loreen

10. Norge har gått til topps tre ganger. I 1985 vant Bobbysocks med «La det Swinge», i 2009 sikret Alexander Rybak seieren med «Fairytale», og i 1995 vant Secret Garden med…

Secret Garden kunne feire Norges andre seier i Eurovision i 1995. (Per Løchen/NTB)

a) «Visjoner»

b) «I evighet»

c) «Nocturne»

11. Hvem vant Eurovision i 1986, året konkurransen ble arrangert i Grieghallen i Bergen?

a) Sandra Kim

b) Toto Cutugno

c) Katrina and the Waves

12. Hvilket ikke-europeisk land debuterte i Eurovision i 2015?

I 2015 deltok denne nasjonen for aller første gang. (Dieter Nagl/AFP)

a) Aserbajdsjan

b) Marokko

c) Australia

13. Canadiske Céline Dion, som senere skulle bli superstjerne, vant Eurovision i 1988. For hvilket land?

Céline Dion under Eurovision i Dublin i 1988. (Hanssen, Eystein/NTB)

a) Sveits

b) Frankrike

c) Storbritannia

14. Mannen i rød lue stormet scenen under Eurovision-finalen i Telenor Arena i 2010. Under hvilket lands opptreden?

Denne skøyeren i rød lue overrasket både TV-seere og sikkerhetsvakter da han entret scenen i under Eurovision-finalen på Telenor Arena i 2010. (Daniel Sannum Lauten/AFP)

a) Portugal

b) Spania

c) Italia

15. Jahn Teigen representerte Norge i Eurovision tre ganger. «Mil etter Mil» i 1978 og «Adieu» som han framførte sammen med Anita Skorgan i 1982. Hva heter den tredje og siste sangen?

a) «Do Re Mi»

b) «Optimist»

c) «Glasnost»

16. Hvilket land vant Eurovision i 1989, med låta «Rock Me»?

a) Luxembourg

b) Hellas

c) Jugoslavia

17. Denne gjengen stakk av med seieren i Eurovision i 2006. Hvilket land kommer de fra?

Ikke så skumle likevel? TV-seerne ble i hvert fall ikke skremt, og stemte dem fram til seier i Eurovision-finalen i 2006. (Markku Ulander/NTB)

a) Portugal

b) Serbia

c) Finland

18. Her ser vi Brotherhood of Man øve i forkant av 50-årsjubileet for Eurovision i 2006. Med hvilken sang vant den britiske gruppa Eurovision i 1976?

Mange vil nok huske låta «Brotherhood of Man» gikk til topps med i 1976. (Jens Dige/AP)

a) «Save your kisses for me»

b) «Ding-a-dong»

c) «Making Your Mind up»

19. Hallelujah, sing a song. Hallelujah, … ?

a) we’ll follow along

b) come on sing along

c) let’s carry along

20. Hva heter låta som KEiiNO sjarmerte både norske og europeiske TV-seere med i 2019?

KEiiNO under Eurovision-finalen i Tel Aviv, i 2019. (Sebastian Scheiner/AP)

a) «Spirit in the Clouds»

b) «Spirit in the Stars»

c) «Spirit in the Sky»

Du finner svarene under videoen





Svar:

1. a) Låtskriverkonkurranse. Eurovision Song Contest er en internasjonal låtskriverkonkurranse for medlemmer i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), skriver snl.no. Melodi Grand Prix er navnet på Norges nasjonale uttaking til Eurovision, skriver Wikipedia. Samtidig er det i Norge helt vanlig å omtale Eurovision som Melodi Grand Prix.

2. b) 1956. Syv land deltok i finalen i Lugano, Sveits. Lys Assia, som representerte vertslandet Sveits vant med sangen «Refrain».

3. a) Rotterdam. Eurovision 2020 ble avlyst på grunn av koronakrisa, og Ulrikke Brandstorp fikk derfor heller ikke representert Norge med låta «Attention». Nederlandske Duncan Laurence vant Eurovision-finalen i 2019, som ble arrangert i Israel, med låta «Arcade». I år får nederlenderne en ny sjanse til å være vertskap for hele Europa.

4. a) Nora Brockstedt. 13 land deltok i 1960. Brockstedt fremførte «Voi Voi», og endte på en delt fjerdeplass.

5. c) Irland. Irland har vunnet hele sju ganger, men det begynner å bli en stund siden sist irene hadde grunn til å juble. Den siste seieren kom i 1996, med låta «The Voice», fremført av Eimear Quinn.

6. a) «Fångad av en stormvind». Sverige fikk 146 poeng – like mange poeng som Frankrike. De to landene hadde også like mange 12-poengere, men Carola gikk av med seieren da Sverige hadde flere 10-poengere enn Frankrike. Carola debuterte i Eurovision i 1983, bare 16 år gammel, med sangen «Främling», som kom på tredje plass.

7. c) Georgia. I 2008 var det krig mellom Russland og Georgia. Georgias Eurovision-bidrag i 2009, “We Don’t Wanna Put In”, var et åpenbart spark til Vladimir Putin, som da var statsminister i Russland. Det at Russland også var vertsnasjon for Eurovision i 2009, bidro neppe til å dempe gemyttene.

8. b) Hatari. Hatari fikk også mye oppmerksomhet for sitt BDSM-inspirerte Eurovision-bidrag «Hatrid mun sigra» («Hatet vil seire»), som endte på en tiendeplass i finalen i 2019.

9. b) Johnny Logan. Johnny Logan og Irland vant i 1980 med låta «What’s Another Year» og i 1987 med «Hold Me Now» (som han skrev selv). Han skrev låta «Why Me», fremført av Linda Martin, som gikk til topps i 1992.

10. c) «Nocturne». «Vi har den beste melodien. ‘Nocturne’ er den eneste av årets låter som kan bringe Grand Prix videre. Alle de andre deltagerne er bare en spiker til i kista for Melodi Grand Prix», sa en seierssikker Rolf Løvland til VG på finaledagen. Løvland komponerte vinnerlåta «Nocturne». Han skrev også «La det swinge».

11. a) Sandra Kim. Programleder Åse Kleveland kunne gratulere Belgia og 13 år gamle Sandra Kim med seieren. Kim, som fremførte låta «J’aime la vie», er tidenes yngste vinner av Eurovision. Senere ble aldersgrensen for å delta hevet til 16 år.

12. c) Australia. Guy Sebastian representerte Australia med sangen «Tonight Again», som endte på 5. plass med 196 poeng.

13. a) Sveits. Den da 20 år gamle Céline Dion kunne juble for førsteplass med låta «Ne partez pas sans moi», som fikk 137 poeng – kun ett poeng foran Scott Fitzgerald fra Storbritannia, som kom på andre plass med sangen «Go».

14. b) Spania. Jaume Marquet i Cot, mest kjent som Jimmy Jump, har gjort det til en livsstil å utføre spektakulære og uventede opptredener under store arrangementer, skriver Wikipedia. Spania fikk fremføre sangen på nytt, og Jimmy Jump fikk en bot på 15 000 kroner.

15. a) «Do Re Mi». «Do Re Mi» kom på niende plass i Eurovision i 1983, med blant andre Wenche Myhre i koret. Noen har kanskje tippet «Optimist», som er blant Teigens aller mest kjente og populære sanger. Den overbeviste publikum – men ikke juryen – under den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1989: «Og aldri før er det hørt slik piping og buing fra salen mot juryens avgjørelse som da denne ikke gikk videre til superfinalen», skrev Aftenposten.

16. c) Jugoslavia. Jugoslavia vant sin første og eneste seier med rockegruppen Riva. Cirka to år etter brøt det ut borgerkrig i landet. Serbia er den eneste av de tidligere republikkene i Jugoslavia som har gått til topps i Eurovision. Det skjedde i 2007, da Marija Serifovic vant med sangen «Molitva».

17. c) Finland. Gruppa Lordi sikret Finlands første – og hittil eneste – seier i Eurovision med «Hard Rock Hallelujah» i finalen i Aten i 2006.

18. a) «Save your kisses for me». Sangen ble en enorm salgssuksess verden over og toppet hitlistene i en rekke land, inkludert Norge, skriver Wikipedia. «Ding-a-dong» var for øvrig vinnerlåta i 1975, mens britiske «Bucks Fizz» vant med «Making Your Mind up» i 1981.

19. a) Hallelujah, sing a song. Hallelujah, we’ll follow along. Sangteksten er den engelske versjonen av Israels vinnerlåt «Hallelujah» fra 1979, som ble fremført på hebraisk av gruppa «Milk and Honey». Sangen ble en stor hit over hele i Europa, og i Norge lå den elleve uker på toppen av VG-lista, skriver Wikipedia.

20. c) «Spirit in the Sky». Om bare TV-seerne hadde fått bestemme, ville KEiiNO vunnet hele greia, og med det sikret Norges fjerde Eurovision-seier. Men fagjuryen var ikke like begeistret som folket, og den norsk-samiske gruppa endte på sjette plass.