– Det er viktig at storsamfunnet slår ring om skeive

– Det viktige å si nå, er at trusselnivået er det samme som da PST vurderte det for en stund tilbake. Da var de tydelige på at de oppfordret deltakelse på årets Pride, og det står ved lag. Det er vi glade for.

Det sier leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, til Dagsavisen etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) onsdag gikk ut i en pressekonferanse der de opplyste om at de har sett en økning i antall trusler mot pride-markeringer i Norge.

Likevel er altså det totale trusselbildet uendret.

– Det er ingen endring i trusselbildet. PST kjenner ikke til konkrete trusler mot Pride per nå, sa PST-sjef Beate Gangås på pressekonferansen.

Hun opplyste at PST er blitt kjent med flere trusselytringer mot pridemarkeringer den siste tiden, og at det jobbes intenst med å avklare om disse er reelle.

Mye kjærlighet og hat

Dan Bjørke er ikke ukjent med at juni er en turbulent måned.

– Vi er vant til at juni er en måned med masse kjærlighet, men også en del hat. Det ser vi i år også.

– Har det som kom fram på pressekonferansen ført til ekstra bekymringer, er folk redde?

– Vi hører og vet om at det er en del som føler ekstra uro i år, med tanke på det som skjedde i fjor. Til dem er det viktig å si at det har vi alle stor sympati for. Ingen må føle på noen form for skam om de ikke deltar på grunn av uro, sier Bjørke.

– Oslo Pride har masse energi og ønsker å få til tidenes festival og Pride-uke. Så skal vi som deltar ha de i bakhodet, og gå litt i paraden for dem også. Også må det legges til at det aldri har vært et større engasjement rundt Oslo Pride. Det er rekordpåmelding til paraden, og det er en større bredde av samfunnsaktører som ønsker å være med på årets Pride.

For en trygg og fri verden

Bjørke mener at Pride har en viktig samfunnsoppgave.

– Det er viktig, for Pride er en mulighet til å være tydelige om hvilket samfunn vi skal ha. Mange i det brede samfunnslag vil være med på dette, vi ser at det er rekordoppslutning i Bergen og på flere mindre Pride-arrangement rundt om i landet. Det er vi glade for, og takknemlige for. Det er viktig at storsamfunnet slår ring om skeive, og om hvilke verdier vi skal ha. Folk må få være seg selv, og være glad i og elske hvem de vil. Det må være trygt og fritt å være den man ønsker å være. Det er det det handler om. Disse verdiene står sterkt i Norge og det viser vi i løpet av juni, sier han.

På dagens pressekonferanse sa også PST-sjefen sier hun selv vurderer å gå i paraden, og partene i Oslo kommune har sendt ut en felles uttalelse.

– Juni er måneden for Pride-markeringer fremfor noen. Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Pride er en markering av samhold, solidaritet, respekt og toleranse. Pride handler om alles rett til fritt å leve sin egen identitet, skriver de.

– I Oslo har vi opplevd et terrorangrep retta mot det skeive miljøet. I media ser vi eksempler på Pride-arrangementer som avlyses grunnet trusler, regnbueflagg som brennes, ødelegges og stjeles. Vi vet også at kommentarfelt kan være fylt med hatefulle ytringer og trusler mot LHBT+ personer. Partene i Oslo kommune uttrykker solidaritet med dem som opplever hverdagen som usikker og utrygg, og ønsker alle i mangfoldsbyen Oslo Happy Pride, heter det i uttalelsen.

Tar alle på alvor

Mens etterspillet av fjorårets angrep mot det skeive miljøet fremdeles er høyst levende, gikk PST onsdag ut og opplyste om økning i antall trusler mot det skeive miljøet.

– Nå er det veldig mange som gjør veldig mye for at dette arrangementet skal bli trygt, men garantier kan vi aldri utstede, sier PST-sjef Beate Gangås til NTB.

– Jeg vil vurdere å gå i toget, men det kommer an på hvilke andre ting jeg må gjøre, blant annet i dette huset, sier Gangås.

PST ber folk melde fra dersom de ser mistenkelig aktivitet.

Sjefen for kontraterroravdelingen i PST, Lars Lilleby, sa onsdag at de hadde registrert en økning i antall trusler mot pridemarkeringer over hele landet. Truslene dreier seg om angrep mot arrangementer, navngitte enkeltpersoner i pridemiljøet eller generelt mot pridemiljøet.

– Vi har ingen indikasjoner på at den eller de som har fremsatt trusler, har til hensikt å gjennomføre det de har truet om, sier Lilleby

– Vi tar alle på det største alvor, sier kontraterrorsjef Lars Lilleby til NTB.

– Viktig å gjennomføre

Fredag starter Oslo Pride som skal avsluttes med den tradisjonelle paraden lørdag 1. juli. Også flere andre steder i landet vil det holdes egne arrangementer.

– Vi er inne i Pride-måneden. Det er kanskje akkurat nå det er viktig å gjennomføre disse arrangementene, det oppfordrer vi til, sier Lilleby om de kommende dagene.

Han sier PST har god dialog og kommuniserer direkte med politiet om det skulle dukke opp noe. Truslene blir framsatt både på epost, på nettfora og gjennom klassiske tips som blir ringt inn eller kommer med brev.

Lilleby forklarer hvordan PST går fram for å redusere bekymringene knyttet til truslene. Andre og mer alvorlige trusler går de videre med.

– Vi oppfordrer absolutt til å gjennomføre Pride-arrangementer som planlagt, sier kontraterrorsjefen.

Tosifret antall

Selv om PST er klar på at det var vært en merkbar økning i omfanget av trusler mot pridearrangementer, vil ikke Lilleby tallfeste hvor mange.

– Jeg vil ikke si eksakt hvor mange forebyggende saker vi jobber med. Men det dreier seg om et tosifret antall, hvorav en porsjon knytter seg til Pride, sier Lilleby.

Han bekrefter at flere kan blir fengslet etter å ha framsatt det PST mener er trusler mot Pride.

