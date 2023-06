Skeive og deres støttespillere var invitert til å «ta tilbake gatene» etter angrepet, ifølge arrangørene.

– Kampen fortsetter, ropte de som møtte opp, ifølge VG.

Avisen skriver at mellom 500 og 600 personer deltok i marsjen, som går fra Botsparken til London pub. Det var her angrepet skjedde for ett år siden.

Videre i kveld arrangerer Støttegruppa 25. juni minnemarkering og konsert på Sentrum Scene i Oslo, hvor Sondre Lerche, Fay Wildhagen og Tuva Syvertsen er blant dem som opptrer.

[ Tror Wagner-gruppen er ferdig i Ukraina ]