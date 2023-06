Politiet varsler høy tilstedeværelse under pride i Oslo

– Vi vil ha stor tilstedeværelse med uniformert og sivilt personell. Vi forventer at mange mennesker ønsker å delta på de ulike arrangementene. Det har politiet tatt med i sine planer, sier Stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen, til Klassekampen.

Han sier videre at politiet har beredskap for eventuelle hendelser og baserer sine vurderinger på informasjon fra Politiets sikkerhetstjeneste og egne lokale vurderinger.

– Vi har lang erfaring med å forberede og gjennomføre ulike arrangementer. Det meste arbeidet er gjort på forhånd med dialog for forebyggende arbeid. Vi vil være til stede for å trygge deltakere og befolkningen ellers, sier Nilssen til avisen.

Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, sier til avisen at de har hatt et godt samarbeid med Oslo politidistrikt.

– Vi har et tett og nært samarbeid med politiet, med kontinuering dialog om sikkerhetsopplegget gjennom hele året. Vi er sikre på at Oslo politidistrikt gjør sitt ytterste for å sikre at dette blir et trygt og flott arrangement, sier han til avisen.

