– Det gikk opp for meg at har du kjøpt deg en hund så får du stå i det

Hvem: Sondre Hole Nielsen (28)

Hva: Rørlegger og hundeeier

Hvorfor: Med i sesong 2 av NRK-programmet «Fra bølle til bestevenn» sammen med Yorkshire terrieren Zlatan.

Hei, Sondre. Hvordan har det vært å være med i «Fra bølle til bestevenn»?

– Det har vært en skikkelig gøy opplevelse i en ganske kjedelig koronahverdag. Jeg har møtt så mye bra mennesker, både foran og bak kamera. Også har vi det så gøy når vi holder på å filme. Jeg visste ikke at det skulle være så gøy å lage TV.

Hvorfor meldte du deg på programmet?

– Jeg hadde ikke sett «Fra bølle til bestevenn» før, og visste ikke hva det var. Så oppfordret en kompis meg til å søke siden jeg ofte snakket om at Zlatan tisset inne. Jeg sendte derfor inn en søknad, men tenkte ikke at jeg skulle komme med. Men da jeg ble innkalt til intervjuer og samtaler ble det mer og mer seriøst. Men jeg meldte meg jo på på grunn av tissingen til Zlatan som er skikkelig krise. Det er ekkelt og det er rett og slett bare en nedtur i hverdagen.

Hvordan påvirket det hverdagen din?

– Det påvirker ganske mye. Man vet at man må hjem å tørke tiss hver dag etter jobb. Hvis han har tisset i sofaen så er jo det en prosess i seg selv. Det er heller ikke så gøy å ha han med til venner, da har jeg han i sidesynet hele tiden. Han har jo tisset i stykker tepper hos kompisene mine.

Hva er det viktigste du har lært fra programmet?

– At du må jobbe mye med deg selv. Problemet kommer ofte fra at hundeeierne er stresset. Hvis du skal trene en hund og du selv er stresset, så blir hunden din også stresset. Det er utrolig viktig å jobbe med seg selv og ta ting stille og rolig. Hunden merker at du er stresset før du vet det selv. Hundetrening er rett og slett en tålmodighetsprøve. Det gjelder å ikke gi opp for resultatene kommer. Det tar bare noen ganger litt lengre tid.

Hva er den største feilen du har gjort når det kommer til å oppdra hund?

– Det er mange. Den største feilen er nok at jeg ikke har trent hunden min. Jeg ser på det som at en hundehjerne er delt i to. Den ene er fysisk og den andre psykisk. Zlatan må ha stimuli på begge. Han har jo selvfølgelig fått tur og sånn, men jeg har aldri trent han psykisk. Det skulle jeg selvfølgelig ha begynt med mye tidligere. Jeg har også sett på han som en kompis og en sønn og ikke bare en hund. Jeg har hatt han i sengen, han har ligget i armkroken i sofaen og jeg løfter han hvis han er redd.

Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Jeg er helt overveldet. De skriver så mye positivt. De skriver at de heier på oss, og synes det er så morsomt å se på. Så det er dritkult. Jeg var helt sikker på at det skulle hagle inn med meldinger om hvor dum jeg var og at jeg aldri skulle hatt hund. Men jeg har ikke fått en eneste negativ tilbakemelding. Folk stopper meg på gaten og spør hvordan det har gått. De følger skikkelig med og heier på oss.

Hvordan er det å bli kjent igjen på gata?

– Jeg synes det er veldig gøy. Men det er jo noen som har lyst å stå å snakke i en halvtime. Og selfier og sånn, da finnes plutselig ikke koronaen lenger. De trykker seg opp i trynet mitt. Men det er selvfølgelig litt kjekt å bli kjent igjen på gaten også. Det tror jeg alle synes.

Hva er det beste med å ha hund?

– At du har en bestekompis hele tiden som bare er snill og grei. Du har en i livet ditt som betyr mye. Det tror jeg er viktig for alle. Du kan ha en skikkelig drittdag på jobb så kommer du hjem til hunden som alltid er glad. Det er virkelig et lyspunkt i hverdagen. Det er veldig bra for meg. Jeg får kommet meg ut på tur og får litt ansvar i livet. Det å ha hund er vel egentlig bare positivt.

Og, hva er det verste?

– Det hindrer meg litt i helgene. Forpliktelsene som i utgangspunktet er veldig positive, kan bli litt mye når du er singel og liker å ta deg en fest eller to i uka. Men det går jo greit, det er ikke så mye negativt ved å ha hund egentlig.

Zlatan var et spontankjøp. Hvordan kommer man i den situasjonen at man spontankjøper en hund?

– Det er godt spørsmål. Alt jeg gjør er egentlig spontant. Jeg tenker ikke så mye over hva jeg gjør. Hvis jeg har lyst til noe så bare gjør jeg det. Akkurat den kvelden hadde jeg lyst på hund, og da kjøpte jeg meg hund. Foreldrene mine er jo litt oppgitt over at jeg er sånn.

Ble du overaska over hvor mye ansvar det var?

– Ja, det var helt sinnssykt. Jeg gikk fra å ikke ha noen forpliktelser i livet bortsett fra jobb til å ha en som jeg må passe på i tillegg. Det var heller ikke noe jeg hadde forberedt meg på. De fleste forbereder seg på å få hund i tre måneder og kjøper inn ting. Jeg måtte rett på dyrebutikken og kjøpe mat og alt mulig. Jeg hadde ingenting.

Har du noen gang angret?

– Ja. Da jeg hadde hatt Zlatan i et halvt år la jeg han ut på til salgs. Det er jeg ikke stolt over, men jeg tenkte at det ikke gikk. Jeg fikk 60 meldinger på to dager av folk som ville kjøpe han. Jeg svarte ingen av de, men leste gjennom alle og kjente at jeg bare ble mer og mer provosert da de skrev hva de kunne tilby han. Min mor og min søster ringte meg og grein, og jeg grein litt jeg også.

Hvorfor valgte du å beholde han, da?

– Det gikk opp for meg at har du kjøpt deg en hund så får du stå i det. Jeg og Zlatan er et radarpar, så det er ingen andre som skal være med Zlatan enn meg. Jeg er så glad for at jeg trakk den annonsen.

Hvordan er det å se deg selv på TV?

– Jeg må alltid se episodene tre ganger for å bli vant til å se meg selv. Første gang sitter jeg å holder hendene foran ansiktet og tenker bare «herregud». Også føler jeg at det bare blir bedre og bedre for hver gang. Men så er det selvfølgelig det med stemmen. Det er jo ikke sånn jeg hører min egen stemme. Det er jo spennende å se seg selv når du snakker.

Til noen av de faste spørsmålene. Hvem var din barndomshelt?

– Cristiano Ronaldo.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– At vi må få en skikkelig bra dyrevelferdslov. Det er alt for lett å avlive dyr. Nå når jeg vet hva hundetrening kan gjøre så blir jeg skikkelig provosert over at de ikke gir hundene en sjanse.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Sir Alex Furgeson. Men, det hadde ikke vært feil å stå der med en deilig dame heller. Sir Alex Furgeson eller Triana Iglesias, en av de.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg på en tredagers.

