Hollywood Reporter: Tobias Santelmann skal spille Harry Hole i storsatsingen til Netflix

43-åringen skal portrettere politietterforskeren i storsatsingen til Netflix, basert på Jo Nesbøs bøker, skriver den amerikanske avisen.

Først ut er «Marekors» – som har arbeidstittelen «The Devil’s Star» – og innspillingen begynner snart.

Santelmann har spilt både helter og skurker foran kamera før. Nå skal han gi seg i kast med Nesbøs internasjonalt kjente karakter – kjent fra i alt 13 bøker utgitt i tidsrommet 1997 til 2022.

Pia Tjelta skal spille rollen som Holes kjæreste, Rakel Fauke, mens svenske Joel Kinnaman har fått rollen som den korrupte politimannen Tom Waaler.

Klar over ansvaret

Santelmann sier at han er klar over ansvaret som følger med å spille en så kjent karakter som mange millioner mennesker har et forhold til.

– For meg handler det om å skape en Harry som folk kan både gjenkjenne, men samtidig bli overrasket av, sier Santelmann i en uttalelse sitert av avisen.

Nesbø, som er forfatter av Harry Hole-bøkene og involvert i produksjonen av serien, sier at de ønsker å gi publikum «det de vi ikke vet at de vil ha».

– Alle lesere av bokserien har sitt eget bilde av hvordan Harry Hole ser ut, og de skal få lov til å holde på det. Men vi skal skape en Harry som ikke bare er basert på bøkene, men også på Tobias Santelmann og alle som er involvert i prosjektet.

Innspillingen av serien skal starte i Oslo torsdag 23. mai.

Første ut slaktet

Rollen er tidligere tolket av Michael Fassbender i «Snømannen» fra 2017, en film som anmelderne jevnt over ga tommelen ned for.

Da var det svenske Tomas Alfredson som sto for regi, mens det nå er Øystein Karlsen. «Exit»- og «Dag»-skaperen er akkurat ferdig med innspillingen av Leonard Cohen-skildringen «So Long, Marianne».

Han skal jobbe ut fra et manus som Jo Nesbø har ført i pennen, og Nesbø er også såkalt showrunner.

– Vi leter etter både en som stemmer med vår idé om Harry Hole, og også en som har sin egen idé om hvem Harry Hole er, sa Nesbø ifølge VG da Netflix presenterte serien i mars.

Mange gjettet

Mandag, dagen før Netflix hadde bebudet pressekonferanse på Harry Holes stamsted Restaurant Schrøder på St. Hanshaugen i Oslo for å «avsløre vårens største krimgåte», delte strømmetjenesten et mørkt bilde tatt bakfra.

Allerede da gjettet mange på Santelmann, kjent fra filmer og TV-serier som «Kon-Tiki» (2012), «Kampen om tungtvannet» (2015), «Mordene i Kongo» – der han spilte Tjostolv Moland så det vanket både Amanda- og Kanonpris – og «Ut og stjele hester» (2019).

Samme år var Santelmann også første gang å se i Øystein Karlsens storsuksess i tre sesonger viet kyniske finansmenn, «Exit», før han gikk videre til å gestalte daværende kronprins Olav i «Atlantic Crossing».

Foreløpig siste film ut er fjorårets «Konvoi», og han blir å se i «Tre menn til Vilma» så vel som «Havnaa» på norske kinoer til jul.

– Troverdig valg

Krimeksperten Geir Tangen, som driver nettstedet Krimlitteratur , synes Tobias Santelmann er et godt valg og skriver:

– Santelmann er en av våre aller beste skuespillere, har riktig kroppsfasong, alder, og har denne styggpene sjarmen som er en blanding av barskhet og sårbarhet.

Om «Marekors», som utkom for 21 år siden og ble Jo Nesbøs gjennombrudd på engelsk, skriver Nesbøs forlag Aschehoug :

«En hetebølge rammer et feriestille Oslo. I en leilighet ved Vår Frelsers Gravlund begynner det å dryppe små svarte klumper gjennom gulvet. Samtidig – i sin leilighet i Sofies gate – ligger Harry Hole på gulvet, forfyllet, forlatt og oppsagt. Harry har får en drapssak i hendene. Sammen med den eneste andre førstebetjenten som ikke er på ferie: Tom Waaler».

Serien har ifølge VG fått 93 millioner kroner i støtte gjennom insentivordningen som forvaltes av Norsk filminstitutt.