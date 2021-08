– Akkurat den kjendisbiten synes jeg er litt slitsom

Navn: Maren Teien Rørvik (30)

Hva: Hundetrener og programleder

Hvorfor: Aktuell med ny sesong av NRK-suksessen «Fra bølle til bestevenn»

Hei Maren, gratulerer med ny sesong. Hvordan føles det?

– Tusen takk, det føles bra. Programmet har blitt morsomt og fint. Jeg er veldig fornøyd og gleder meg til at folk får sett det.

Hvor kommer interessen din for hunder fra?

– Den har alltid vært der. Jeg kommer fra gård, og er oppvokst med mye dyr. Det er hele tiden hund jeg har interessert meg for, mens alle venninnene mine var mest interessert i hest. Det er ikke noe rart at man er mer interessert i hunder enn andre dyr for hunder er jo spesialavla gjennom titusener av år for å kommunisere med mennesker.

Hvorfor tror du programmet har blitt så populært?

– Fordi hele familien kan se det sammen. Mange har savnet et program som er interessant og gøy både for store og små. Litt sånn som hunden i seg selv, den kan samle familier. Det synes jeg er veldig hyggelig å tenke på.

Hva er den vanligste feilen folk gjør når det kommer til oppdragelse av hund?

– De forventer at hunden kan ting som de ikke selv har lært den. For eksempel at de er oppgitt av at hunden er urolig inne, men så har de aldri lært den hva den skal gjøre inne. Man er oppgitt over hundens oppførsel uten at man har lært den hva den skal gjøre.

Hva er det vanligste atferdsproblemet hos hunder?

– Det er nok aggresjon i møte med andre hunder. Veldig mange hunder synes det er vanskelig å møte andre hunder på tur.

Kan alle hunder hjelpes?

–– De fleste hundene jeg møter på kan forbedres svært mye med trening. Men det er ikke alle hunder som kan hjelpes. Mange hunder blir stemplet som aggressive uten at man har funnet ut av hva årsaken er, og det er essensielt å finne ut av før man tar stilling til om hunden kan hjelpes. Aggresjon er et ord man skal være litt forsiktig med å bruke. Det er bare et symptom for et eller annet problem. Det er det vi kaller dem hvis de bjeffer og snerrer. Men det er hva som er årsaken til det som har betydning for om det er en farlig hund eller ikke, eller om det kan repareres eller ikke. Så jeg må alltid klare å finne ut hvorfor hunden oppfører seg aggressivt. Hvis det er fordi den er livredd for eksempel så kan det være litt vanskelig å løse, i hvert fall på kort tid. Da må den erfare at ting går bra og få god tid på å bli trygg, mens hvis hunden bare er litt usikker i møte med andre hunder så man trygge den å prøve å gi den en mer positiv opplevelse.

Har du noen gang vært redd for en hund?

– Ja flere ganger. Jeg har møtt på hunder som ikke har vært helt i vater, og som har reagert på uventa måter med aggresjon. Hvis en hund har ørene og halen rett opp, samtidig som den knurrer fra dypt nede i magen og stirrer på meg får jeg naturlig nok høy puls. Det er ordentlig ubehagelig. Jeg har blitt bitt flere ganger, og vet at det er ordentlig vondt, selv om det ikke har vært alvorlig i de tilfellene. Men, det er veldig få hunder som er farlig. Det er veldig mange hunder som er misforståtte, og da er jeg ikke redd for å jobbe med dem.

Hvordan har det vært å gå fra å være ukjent til at folk plutselig vet hvem du er?

– Akkurat den kjendisbiten synes jeg er litt slitsom. Det er ikke derfor jeg driver med dette. Det er heller en kostnad av å drive med det. Jeg synes det er veldig gøy å gjøre hundetrening og TV på fulltid. Den kombinasjonen der synes jeg er kjempegøy, også er prisen å betale for den fantastiske arbeidshverdagen jeg har at det også må sendes på tv og at man blir gjenkjent.

I et intervju med Aftenposten sier du at du har fått din egen hundetelefon. Hva brukes den til?

– Jeg har telefon som har vært skrudd av det siste halvåret. Så lenge jeg jobber på fulltid med TV har jeg ikke tid til å besvare alle anrop som kommer. Det kommer fryktelig mye, og det tar veldig mye tid hvis man skulle svart på alle. Da blir det en ubetalt fulltidsjobb.

Hva lurer folk på da?

– Noen lurer på ordentlige ting, og noen lurer på småtterier. Noen ringer søndag kveld og lurer på hva slags godbit jeg synes er best. Noen ringer og trenger desperat hjelp midt i en situasjon. For meg blir det viktig å organisere en ryddig arbeidshverdag, og da kan jeg ikke ta imot alt sånt.

Hva er det beste med å trene hunder?

– Det beste er å hjelpe hundeeiere som synes noe er vanskelig, og vise dem at det er løsbart. Å kunne gi håp og motivere. Jeg jobber jo på en måte mest med hundeeierne, for selve problemløsningen må de utføre selv. Men det beste med å trene hunder er å kunne motivere den til å gjøre rett.

Hvordan er det å møte hundeeiere i en vanskelig og frustrerende situasjon?

– For meg er det vanlig arbeidshverdag. Så jeg blir kanskje litt mer nøktern på det. For meg så er det litt deilig å møte noen som føler fortvilelse og så kunne finne en løsning på det.

Du har jo lagd flere hundeprogrammer, lagd podkast om hund og skrevet bok om hund. Blir du aldri lei av tema?

– Ja, det hender jeg blir litt lei av hund. De gangene det er masse hundetrening og masse prating om hund utenom så hender det at jeg ikke er kjempegira på å dra ut å trene på egne ting med egne hunder. Det hender at det er litt deilig å gå tur og bare ha med seg hundene, uten at de er i hovedfokus. Jeg skal ikke si at det går utover egne hunder. De har det kanskje vel så bra, for da slipper de maset mitt.

Hva burde man tenke på før man får hund?

– Man burde sørge for å skaffe seg god nok veiledning og informasjon. Selv om man har hatt hund før så burde man gå hundekurs. Hundene må læres opp til å bli gode samfunnsborgere, og det er vår oppgave. Det krever en god innsats.

Vi tar noen faste spørsmål også! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Harry Potter-bøkene.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er jo forferdelig mye da. Men å være sammen med datteren min er høyest på lista.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje mannen min. så får vi litt alenetid sammen.

