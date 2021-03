Signy sier unnskyld

Hvem: Signy Fardal (59)

Hva: Tidligere sjefredaktør i motemagasinet Elle. Nå kommunikasjonssjef i miljøstiftelsen Bellona.

Hvorfor: Ble slått ut av «Farmen kjendis» søndag.

Jeg heiet på deg i søndagens tvekamp, men så ga du deg plutselig – midt i kampens hete?

– Etter fire uker på Farmen var jeg forsynt. Dessuten hadde jeg finaleuke-skrekk.

Hvorfor?

– I finaleuka må du sløye fisk, holde på med slakt, og så er det en hinderløype du aldri ville fått meg uti. Jeg var ikke med på Farmen for å vinne.

Hva savnet du mest der inne?

– Det var en varm dusj, sjampo, rent sengetøy. Ikke livsnødvendige ting, som du skjønner.

Jeg skjønner. Men sånn som leppepomade er faktisk en livsnødvendig ting for meg, og en grunn til at jeg aldri kunne vært med på Farmen.

– Å, du er en av dem, ja. Anniken smuglet faktisk tre stykker inn. Du klarer deg uten hvis du må, vet du. Men vi ble spurt før vi gikk inn på Farmen om det var noe vi absolutt måtte ha. Og jeg røyker dessverre.

Så dere fikk tobakk?

– Ja, vi var tre som røykte, og vi fikk utdelt pipetobakk. Men pipeklubben Pibe, som Øde kalte den, hadde plutselig åtte medlemmer. Så det ble vel bare en fem trekk om dagen.

Så irriterende?

– Nei da, man blir veldig romslig der inne, alt er i grunnen greit.

Årets deltakere i Farmen kjendis. Foto: Espen Solli/TV2

Du er kjent for å være ganske hissig?

– Ja, det er snodig, men jeg må bare erkjenne at mange lever med det bildet av meg.

På Farmen var du snill som et lam?

– Ja, jeg var ikke i konflikt med noen. Den eneste jeg var litt sint på var en lama som drev og spyttet på meg. Jeg er normalt sett ikke så veldig hissig, skjønner du.

Men helt ærlig, hvem irriterte deg mest der inne? Det var jo et par nevemagneter i castingen ...

– Hva kalte du det?

Nevemagneter. Det er folk man får lyst til å dra til.

– Interessant uttrykk. Litt irritasjon kunne det være, man lever tett under ekstreme forhold, både med tanke på mat og hygiene. Og det er mange ulike personligheter. Man er ikke full av kjærlighet til alle.

Jeg skvatt forresten da Eli Kari Gjengedal kalte deg for sognevenninne. Jeg trodde du var en nordlending som knoter!

– Nei da, jeg er fra Sogndal.

Hva har skjedd der, egentlig?

– Jeg flyttet hjemmefra tidlig og begynte i Dagbladet som 19-åring. Da skjedde det noe med dialekten, uten at det var bevisst. Men sogndølene er ikke glad for at jeg knoter.

Du har fått hatbrev?

– Ja, det er lenge siden nå, men det kom hatbrev i posten fra sinte sogndøler. Men det var aldri bevisst at jeg la om. Så herved sier jeg unnskyld til alle sogndøler!

Vi får håpe Sogndal leser intervjuet. Du har fått ny jobb i Bellona?

– Ja, det er spennende og ikke minst utfordrende siden det meste foregår på Teams.

Med en bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom, er det «back to your roots»?

– Ja, egentlig føles det sånn. Det er litt samme type mennesker, og samme type samtaler. En fin gjeng!

Har islender blitt en del av arbeidsuniformen?

– Hehe, ikke enda.

Hvor miljøvennlig er du på privaten?

– Tja, jeg har ikke bil, jeg sorterer selvsagt søppel og gjenbruker plast. Bransjen jeg kommer fra er jo en av klimaverstingene, men jeg har knapt shoppet klær på to år nå. Jeg spiser kjøtt, da. Så jeg er kanskje litt bedre enn gjennomsnittet?

Vi rekker noen faste på tampen. Hvem var din barndomshelt?

– Det må ha vært pappa. Jeg har tre brødre, og hjemme var vi vant til å heve røsta og si det vi mente. Da jeg dro til USA som 18-åring ringte pappa for å få meg hjem igjen. Han trengte noen å diskutere Alta-konflikten med.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kunne tatt en tannregulering, kanskje? Nei, man kommer ingen vei med å gå rundt og mislike seg selv. Jeg er selvsagt ikke perfekt, ingen er det, og det er helt ok.

Er det noe du angrer på?

– Nei ...

Hva med da du ble så sinna at du kastet ut noen venner fra middagsselskapet ditt?

– Ja, det har vært litt opphetet i selskapslivet noen ganger. Jeg har jo et temperament. Men vi er gode venner den dag i dag.