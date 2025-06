Midtøsten-eksperter om angrepene: Høyt spill som kan ende i fullskalakrig

Det er absolutt grunn bekymring for at konflikten mellom de to landene kan utarte, mener Midtøsten-historiker Eirik Kvindesland som er tilknyttet historisk fakultet ved universitetet Oxford.

– De to sterkeste stormaktene i Midtøsten er nå i en krigssituasjon. Dette er stormaktsrivalisering, og Israel har satt i gang noe man ikke vet utfallet av, sier han til NTB.

Utviklingen det siste døgnet skiller seg fra angrepsdynamikken man tidligere har sett. Da har spenning vært preget av en gradvis opptrapping, men nå gikk Israel rett på atomvåpenanlegget Natanz.

– Denne gangen gikk Israel rett til toppen av det iranske regimet ved å gå etter atomprogrammet. Samtidig er de også eksplisitte på at det er dem som står bak, det har de ikke alltid vært, sier Kvindesland.

– Vil prøve å overvelde luftvernskjoldet

Han mener Israel så et mulighetsrom. Iran har vist seg svakere enn ventet, samtidig som landets alliansenettverk i regionen også er svekket. Det gjelder særlig Hizbollah, men også sjiamilitsen i Irak og houthiene i Jemen. Samtidig opplever de å ha støtte hos USA.

Viktige spørsmål nå er i hvilken grad Iran er i stand til å svare, om andre land trekkes inn i konflikten og hvilken rolle USA spiller, påpeker flere Midtøsten-kjennere.

– I fjor erfarte Israel at de iranske angrepene var helt håndterbare. Bare ett menneske ble drept da, og Israel trakk nok et lettelsens sukk, sier professor i Midtøsten-studier Dag Henrik Tuastad.

Luftforsvarssystemet viste seg veldig effektivt og Israel skjøt ned droner og raketter i stort monn, påpeker han. Samtidig trakk Iran nyttige erfaringer som de nå kan ta med seg videre.

– Iran har ikke noe flyvåpen å snakke om, men de har ganske god droneteknologi og et stort rakettarsenal. De vil nok forsøke å sende så mye droner og raketter at de overvelder det israelske luftversjoldet, istemmer Kvindesland.

– Mye tyder på at det blir krig

Han peker på det israelske angrepet og hevnangrepe skjer rett over hodene på folk i Jordan og Irak som ligger nærmest i skuddlinjen. Golfstatene og Saudi-Arabia kan også bli trukket inn om det blir en opptrapping, mener han.

– Det jordanske luftforsvaret er allerede involvert ved å skyte ned droner. Så dette har en enorm destabiliserende betydning, sier Kvindesland.

Det er nå svært mye som tyder på at krig kommer til å bryte ut mellom Israel og Iran, mener Midtøsten-ekspert Anders Persson. Han sier Benjamin Netanyahu i årevis har hatt planer om et storstilt angrep.

– Gjennom hele sin tid som israelsk statsminister har han vært drevet av det personlige oppdraget å nøytralisere den iranske trusselen mot Israel. Det vil si å bruke militære angrep for å eliminere Irans evne til å skade Israel, sier Persson til TT.

– Men det betyr også at Iran har hatt årevis på å forberede seg, med alt hva det innebærer av hevnaksjoner, tilføyer han.

USA i nøkkelrolle

Det iranske atomvåpenprogrammet er en reell trussel mot Israel, men det er samtidig vanskelig å si at det utgjør en eksistensiell trussel, mener Kvindesland.

– Det er Israel som har vært den aggressive part her. Iranerne ser atomprogrammet mer i forsvarssammenheng – man kan være enig eller uenig i det, men de vil nok si at det er en forsikringsordning, sier han.

Hvordan USA stiller seg til utviklingen, er litt uavklart, mener ekspertene. Det er i Israels interesse at USA blir involvert, mens Iran vil forsøke å holde konflikten mellom de to landene, mener Kvindesland.

– Foreløpig er den offisielle linjen at USA fortsetter atomsamtalene med Iran. Men jeg tror USA ser det an og kan vurdere å bli med hvis de ser at Israel lykkes i sitt angrep. Og om Israel utsettes for reell skade, vil de nok føle seg forpliktet til å komme til deres forsvar, sier han.