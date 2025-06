Militærtopper drept og atomanlegg truffet i Israels angrep mot Iran

– Vi gjennomførte et svært vellykket åpningsangrep, og med Guds hjelp skal vi oppnå mye mer, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en videouttalelse fredag morgen.

Angrepet er ifølge ham det første i rekka, og de kan fortsette i flere dager.

Ifølge det israelske militæret (IDF) er mer enn 100 mål i landet truffet i angrepet. Det er meldt om skader på blant annet atomanlegget i Natanz og flere mål i Teheran, blant dem boligblokker. En talsmann sier at 200 kampfly deltok.

Iran har varslet et besluttsomt svar på angrepet, og landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei sier at Israel nå står overfor en «bitter og smertefull» skjebne.

Annonse

Israel har sagt at de ventet et umiddelbart drone- og rakettangrep fra Iran, og fredag morgen har Iran ifølge IDF sendt mer enn 100 droner.

Luftvernsirene er aktivert, det er erklært krisesituasjon og innbyggerne er bedt om å følge instrukser fra myndigheten og søke tilflukt.

Militærtopper og atomanlegg

Angrepet er rettet mot iranske atom- og militærmål, ifølge Israel. Fra israelsk hold er Irans atomprogram omtalt som en eksistensiell trussel.

Annonse

Både Revolusjonsgardens leder Hossein Salami og generalmajor Mohammad Bagheri, stabssjef for de væpnede styrkene, er drept, ifølge statlig iransk TV. Statlige medier melder at også seks atomforskere er drept, og at minst 50 mennesker er såret i angrepene.

Israel sier fredag morgen at de «angrep og fortsatt angriper militærmål og mål tilknyttet atomprogrammet i flere deler av Iran», ifølge AFP.

Anlegget i Natanz, som inngår i Irans atomprogram for anriking av uran, ble truffet flere ganger i løpet av nattens angrep, ifølge iransk statlig TV.

Det er imidlertid ikke meldt om økt radioaktivitet, opplyser iranske myndigheter og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Annonse

Hevder atomprogrammet er sivilt

Atomanlegget i Bushehr synes ikke å ha vært mål for angrepene til nå, ifølge IAEA, som uttrykker stor bekymring.

Natanz-anlegget produserer uran med en anrikingsgrad på 60 prosent. Uran til bruk i atomvåpen anrikes vanligvis opp til 90 prosent. Iranske myndigheter har hele tiden hevdet at deres atomprogram ikke har som mål å utvikle atomvåpen.

En IDF-talsmann hevdet natt til fredag at Iran har gjort fremgang i et hemmelig program som går ut på å lage et atomvåpen.

Annonse

– Iran har nok materiale til å lage 15 atombomber innen få dager, hevdet han ifølge Reuters.

USA var informert

I samme øyeblikk som meldingene kom fra Iran om eksplosjoner, var USAs president Donald Trump utenfor Det hvite hus der han møtte kongressmedlemmer. Israels angrep skjer mens det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om en ny atomavtale.

Siden har Trump bekreftet at USA var informert om angrepet på forhånd.

Annonse

– Iran kan ikke ha en atombombe, og vi håper å kunne komme tilbake til forhandlingsbordet. Vi får se, sa han til Fox News torsdag.

USA hadde i forkant trukket ut noen av sine ansatte fra ambassaden i Iraks hovedstad Bagdad samt åpnet for frivillige evakueringer av familiemedlemmer til amerikanske soldater på ulike baser i Midtøsten.

Fra iransk hold har det hett at amerikanske mål i Midtøsten kan bli angrepet ved et israelsk angrep. USA sier de ikke var involvert i nattens angrep.

– I kveld gikk Israel ensidig til angrep mot Iran. Vi er ikke involvert i angrepet mot Iran og vår høyeste prioritet er å beskytte amerikanske styrker i regionen, sier Marco Rubio i en uttalelse.

Annonse

Atomsamtaler i Oman

Torsdag sa en iransk tjenestemann at landet var blitt varslet av det som omtales som et vennligsinnet land i regionen om et mulig israelsk angrep.

Vedkommende sa da til nyhetsbyrået Reuters at dette er psykologisk krigføring og at hensikten er å påvirke søndagens planlagte atomforhandlinger med USA i Oman.

Søndag møtes USAs spesialutsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi i Omans hovedstad Muskat til en ny runde atomsamtaler.

Brannmenn var fredag på plass inne i en leilighet etter et angrep som rammet en boligblokk i Teheran. Vahid Salemi / AP / NTB

Murstein og annet bygningsmateriale lå strødd over biler på en gate utenfor en boligblokk i Teheran fredag morgen. Vahid Salemi / AP / NTB