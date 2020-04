MDG beskylder regjeringen for løftebrudd overfor studenter

Et kriselån på 26.000 kroner, hvor 8.000 kroner kan bli omgjort til stipend i etterkant. Det er løsningen Stortinget har fått på plass for studenter som brått har mistet biinntekt på grunn av tiltakene som er satt inn for å slå ned koronaviruset.

I tillegg har Stortinget utsatt fristen for å søke om ordinært lån og stipend.

Men tusenvis av norske studenter er ikke kvalifisert til å få hjelp hos Lånekassen, enten fordi de er mer enn ett år forsinket i utdanningen, eller fordi de allerede har brukt opp kvoten.

Disse står nå på bar bakke hvis de mister inntektene de har hatt ved siden av studiene, advarer Bastholm.

– Jeg er veldig nysgjerrig på hva regjeringen og stortingsflertallet mener at disse nå skal gjøre. Leve på forbrukslån? spør hun.

Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon, deler bekymringen.

– Det er et betydelig antall studenter som vi vet faller mellom to stoler fordi de har mistet rettighetene hos Lånekassen, sier Øien til NTB.

Hun mener regjeringen og Stortinget må finne løsninger for alle studenter som har mistet inntekten sin, uavhengig av hvilke rettigheter de har overfor Lånekassen.

