Maren (20) skulle ta fagprøve i vår. Nå er lærlingtiden satt på vent

I mai 2018 begynte Maren Børmarken som lærling i SAS. Hun jobber med såkalt «ground handling» – på bakken. Hun sitter blant annet ved innsjekkingen, ved gate når folk skal på flyet og tar imot passasjerer ved ankomst.

Hun trives veldig godt, og var klar for å søke jobb etter at læretiden er over. Hun syntes det hørtes spennende ut å jobbe på landets største flyplass. Og forventningene er innfridd.

Men nå er alt satt på vent.

– Alt er veldig uklart. Vi var ikke av de første som ble permittert, men det var ingen annen utvei til slutt. Jeg får meldinger og opplever god kontakt med mine ledere. Men det som bekymrer meg mest er fagprøven, sier Maren Børmarken til FriFagbevegelse.

Trist avslutning

Hun gikk salg og service det første året hun var elev ved Hadeland videregående skole i Innlandet fylke. Det andre året gikk hun på reiselivslinja, før det ble to år som lærling. Denne våren skulle hun dermed avslutte et fire år langt utdanningsløp. Men når det skjer, er altså fortsatt uklart. Maren har ikke fått noe dato ennå.

I april skulle hun ha en såkalt prøvefagprøve. Det blir ikke noe av. Når fagprøven kan tas, vet hun ikke. Og jobbmarkedet begrenser seg. SAS tar ikke inn nye ansatte så lenge situasjonen er slik den er. 20-åringen har søkt påbygningsår på videregående skole kommende skoleår.

Hun er ikke alene om å leve i usikkerhet. Bare på en måned – fra utgangen av februar til utgangen av mars – søkte 4 800 flere permitterte lærlinger om dagpenger. Flere er ganske sikkert en del av denne statistikken ved utgangen av april.

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, er bekymret for konsekvensene.

1500 står i kø

Over 1500 lærlinger står i kø til å ta svenneprøven bare i Rogaland. Solberg er redd bedrifter vil reservere seg mot å ta inn nye lærlinger til høsten, slik situasjonen er. Dermed kan mange yrkesfagelever stå uten læreplass og må avbryte utdanningsløpet.

– Nå må vi raskt få på plass ordninger som gjør at ikke mange får utsatt sitt utdanningsløp, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til FriFagbevegelse.

Noe er på gang. En forskriftsendring skal kunne fremskynde at kandidater som er klare for det, kan ta fagprøve. Men dette må gjennom den byråkratiske kverna.

Det gjør ikke situasjonen bedre, at mange allerede har fått jobb og ikke vet om de kan begynne i den når de egentlig skal.

Solberg mener det er viktig at det gis unntak fra smittevernsreglene slik at kandidatene får svennebrevet sitt.

Men uansett om man får gjort noe med dette, kommer køen og etterslepet til å være stort, mener Ap-representanten. Han mener blant annet opplæringskontorene må styrkes for å håndtere dette. han ser også for seg en ordning med ekstra lærlingetilskudd.

– Konsekvensen kan bli en dominoeffekt. Det blir færre plasser til neste kull fordi mange vil måtte forlenge læretiden, sier Torstein Tvedt Solberg.

Nesten 7 000

Nesten 7 000 lærlinger søkte om dagpenger ved utgangen av mars, viser en oversikt fra Nav. Når du søker om dagpenger, blir du automatisk registrert som arbeidssøker. Viken fylke hadde desidert flest – alene 1348 permitterte lærlinger som søkte om dagpenger. Vestland (792), Rogaland (574) og Oslo (556) fulgte etter på statistikken.

Av yrkesgrupper topper frisørlærlinger statistikken. Bransjen har vært helt nedstengt og fått yrkesforbud, inntil mandag 20. april. 1022 frisørlærlinger var arbeidssøkere ved utgangen av mars.

Kokkelærlingene har også vært utsatt – 758 kokkelærlinger var registrert som arbeidssøkere. Bygg- og anleggsbransjen er også hardt rammet – men her er yrkesgruppene fordelt over mange fag.