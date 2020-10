Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Tryg Forsikring. På spørsmål om man kommer til å vaksinere seg mot covid-19 når det kommer en vaksine, svarte 18 prosent nei, 33 prosent svarte vet ikke, mens 49 prosent svarte ja.

– Manglende vaksinering kan føre til at pandemien varer lenger enn den ellers ville ha gjort, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Han legger til at de oppfordrer kundene til å følge myndighetenes råd om å ta vaksinen når den er tilgjengelig.

– Samtidig vil vi advare alle mot å reise utenlands uten å ha vaksinert seg, selv til land som ikke lenger er rødmerket, sier Irgens.

Undersøkelsen viser at nei-andelen er størst i Innlandet fylke, der 32 prosent svarer at de ikke kommer til å ta vaksinen. Troms og Finnmark har den laveste andelen, der 11 prosent svarer nei.

Tidligere denne uken kom nyheten om at regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen. Målet er at vaksinen blir tilgjengelig for alle så raskt som mulig når den kommer. Helseminister Bent Høie (H) har sagt at håpet er å kunne begynne å tilby vaksine allerede tidlig i 2021.

