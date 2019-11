SV-lederen sier mange spørsmål står igjen etter arbeidsminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse om Nav-skandalen i Stortinget tirsdag.

– Vi vet hva som er skjedd, men ikke hvordan og hvorfor. Et av svarene, frykter jeg, ligger i den mangeårige kulturen for mistillit som er skapt mot mennesker på ytelser, der frykten for at folk skal få noe de ikke har krav på, er blitt større enn at enkeltmennesker ikke får det de har krav på, sa Lysbakken.

– Saken har en stank av klassejuss, uttalte Lysbakken.

SV-lederen sier han mener saken er for alvorlig til at det er tilstrekkelig med en gransking initiert av regjeringen alene.

– Stortinget må involveres. Vi sitter med en lang rekke ubesvarte spørsmål, vi må få mer info og Stortinget har et stort ansvar for å få fakta på bordet, uttalte han.