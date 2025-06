Fra fiasko til klima-suksess

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

De fleste av oss er gamle nok til å huske Jens Stoltenbergs nyttårstale ved inngangen til 2007. Den daværende statsministeren hadde som visjon at Norge skulle få på plass teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser.

«Dette blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge. Og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding», sa Stoltenberg den gang. Han skisserte en tidshorisont på sju år.