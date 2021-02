Av Johan Falnes

– Vi har en smittekrise. Som følge av det har vi også en økonomisk krise med ledige, permitterte og bedrifter som sliter. Men jeg er dypt urolig for at vi også ser en krise innen psykisk helse, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han har nå lagt fram et nytt utkast til partiprogram for neste stortingsperiode. Der løftes psykisk helse opp som en av de viktigste sakene.

«Etter koronakrisen trenger vi et krafttak for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseplager og lidelser», fastslår programkomiteen i det nye utkastet.

På større alvor

Støre har selv ledet arbeidet med partiprogrammet. Han forteller at en av de tydeligste tilbakemeldingene fra partiorganisasjonen etter at førsteutkastet ble lagt fram i fjor høst, var at psykisk helse måtte tas på større alvor.

– Mange kommuner og ordførere er veldig engasjert i dette. De ser problemet i sitt nærmiljø, men opplever at ressursene ikke strekker til.

Støre trekker fram tre hovedsatsinger:

* styrking av lavterskeltilbudene i kommunene

* styrking av skolehelsetjenesten

* styrking av psykisk helsevern i spesialisthelsetjenestene

– Vi må bort fra at du må ha en diagnose for å få hjelp, sier Støre.

– Vi må styrke muligheten for tidlig innsats og gi folk lettere tilgjengelig hjelp. Når du ringer hjelpetjenestene, så skal du få svar. Derfor må kommunene og frivillige tilbud få økonomi for dette, sier han.

Klimaadvarsel til Vedum

Psykisk helse ble et viktig tema da Støre holdt tale for Aps landsstyremøte tirsdag formiddag.

Der fortalte han også bredere om det nye programutkastet, og om Aps standpunkter i klimapolitikken, der det nå er forhandlinger i Stortinget om regjeringens klimaplan for 2021 til 2030.

Støre ba spesielt Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum om å høre etter. Aps krav er at klimautslippene nasjonalt må kuttes med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, påpekte han.

– Det må også du strekke deg etter. Det er dit vi skal, sa Støre, med Vedum som adressat.

