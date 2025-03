Obos-prisene i Oslo steg 2,4 prosent i februar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Prisene fortsatte opp i februar etter sterk vekst i januar. Oppgangen i år er større enn snittveksten for februar de tjue siste årene. Vi spådde en prisvekst som var noe høyere enn normalt i februar, så dette var som ventet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Obos-prisene i hovedstaden steg med 10,4 prosent fra februar i fjor til februar i år. Hittil i år har prisene steget med 8,6 prosent i Oslo, etter et prishopp på over 6 prosent i januar.

– Vi har tidligere anslått at prisene skal stige med ti prosent i Oslo og åtte prosent på landsbasis i hele 2025. Med denne sterke starten kan det være et for forsiktig anslag, sier Monsvold.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

På landsbasis, der det er færre Obos-boliger enn i hovedstaden, har prisene steget med 9,9 prosent de tolv siste månedene og 10,2 prosent hittil i år.

