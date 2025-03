Lave ulykkestall det siste halve året: – Veldig positivt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Siden august har det vært en sammenhengende periode der ulykkestallene har ligget på et stabilt lavt nivå. Det er veldig positivt – og oppmuntrende, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det siste halve året har dødstallene ligget stabile på fire til fem drepte hver måned. I februar var det kun to personer som mistet livet i trafikken, og så langt i år er det totalt sju personer som har omkommet på norske veier.

Ranes mener det er godt å se at dødstallene er lave etter at det i de to første årene etter pandemien var enkeltmåneder med opp mot 20 trafikkdrepte.

– Det gir oss gode grunner til å fortsette å jobbe hardt for økt trafikksikkerhet. Vi ser igjen at det er mulig å oppnå resultater, sier Ranes.

Samtidig påpeker hun at det er den enkelte trafikants atferd som er viktigst for å fortsette å holde dødstallene nede idet vi nærmer oss en sesong der det ofte er flere alvorlige trafikkulykker. Da er det oppmerksomhet under kjøring som er det viktigste.

– Å kjøre er det eneste du skal gjøre, avslutter hun.

Les også: Mener Sylvi Listhaug selv er den største sløseren

Les også: Erna Solberg: – Vi så USAs president ydmyke og harselere med Ukrainas president

Les også: «Før mørket»-aktuelle Bibi Tanga: – Jeg prøvde å ikke bli for emosjonell (+)