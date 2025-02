Erna Solberg: – Vi så USAs president ydmyke og harselere med Ukrainas president

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det vi så fra Trump og Vance i kveld er ikke det USA vi alltid har kjent. Det blir klarere og klarere at vi i Europa nå må ta et større ansvar for vår egen sikkerhet og fremtid, skriver Høyre-lederen i en uttalelse fredag kveld.

USA-president Donald Trump anklaget fredag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å blant annet «gamble med tredje verdenskrig».

– Scenene fra Det hvite hus er rystende. Vi så USAs president ydmyke og harselere med Ukrainas president, en mann som i tre år har ledet et land under angrep fra Putins Russland. Det er vanskelig å finne ord, sier Solberg.

Hun framholder samtidig at Norges vennskap med USA fortsetter.

– Norge vil alltid være en venn av et USA som deler våre felles verdier, men det vi så fra USAs to øverste ledere i kveld, holder rett og slett ikke mål. Det er lov å være sjokkert. Det er lov å være lei seg. Og det er lov å være sint, sier Høyre-lederen.

Partiet varslet tidligere fredag at de ønsker mer støtte til Ukraina og høyere tempo i forsvarsinvesteringene i Norge.

