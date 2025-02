Mener Sylvi Listhaug selv er den største sløseren

Rødt-lederen gikk til frontalangrep mot Frp-leder Sylvi Listhaug i sin landsmøtetale fredag.

Martinussen gjorde et stort poeng av at Rødts politikere er helt uten bakgrunn som topplobbyister. Og at ingen skal videre dit for karrierens skyld.

Det samme kan hun ikke si om Frp.

– Der får svingdøra mellom partiet og lobbybransjen kjørt seg, var hennes budskap.

Da Sylvi Listhaug entret rikspolitikken, var det rett fra PR-byrået First House og inn i regjering.

Da Listhaug trakk seg fra regjering, på grunn av mistillitsforslaget fra Rødt, seilet Tor Mikkel Wara inn – fra First House.

Nå gjør Wara comeback i Oslo etter nok en tur – fra First House, poengterte Marie Sneve Martinussen.

– Fremskrittspartiet er First House-Partiet i norsk politikk, var hennes påstand.

Stans sløsingen

Martinussen viste til at Sylvi Listhaug er blitt viden kjent for å snakke om «all sløsinga». På inn- og utpust.

– Selvfølgelig skal vi snakke om sløsing. Men hvorfor har dere ikke gjort det tidligere, spurte Martinussen – med adresse Frp – og la til:

– På deres vakt rant millionene ut i etterlønn.

Frp-leder Sylvi Listhaug. (Rodrigo Freitas/NTB)

– Flere Frp-statsråder fikk hundretusener hver da de gikk ut i karantene. Andre fordi de opprettet nye selskaper hvor de sa de skulle jobbe med de samme sakene som de hadde ansvaret for i regjering, hevdet hun.

– Frp er ikke for folk flest. Frp er som maktpolitikere flest. Rødt vil stoppe maktelitefesten. Rødt vil kutte i politikerlønningene for å få ned avstanden mellom toppolitikere og folk flest. Og svingdøra mellom skjult lobbyvirksomhet og folkestyret må stenges. Skal vi lykkes med det, er det i alle fall en ting som er helt sikkert: Ikke stem Frp. Stem heller på en utfordrer, sa hun til full jubel i salen.

Frps nestleder, Hans Andreas Limi, mener det å ha jobbet i eller for privat næringsliv ikke er til hinder for å gjøre en god jobb i politikken, snarere tvert om. Se tilsvaret fra Frp nederst i saken.

Ingen tilfeldighet

At Rødt-lederen angrep Frp er ingen tilfeldighet. De to partiene kniver på mange måter om noen av de samme velgerne.

– Den udemokratiske eliten er vår største hovedmotstander. Men blant partiene er jeg opptatt av at folk ikke skal kjøpe den snuoperasjonen som Frp har gjort, spesielt i kraftpolitikken. Jeg er redd for at mange tar Sylvi Listhaugs ord for god fisk.

– Og grunnen til at jeg er bekymret for det, er ikke bare det valgtekniske. Det er fordi jeg er redd for at i et forhandlingsrom der Venstre, Høyre og Frp sitter etter valget, kommer Frp ti å gi bort kontrollen over krafta. Og at vi blir fullintegrert i EUs kraftunion. Det vil være katastrofe for folket i Norge og industrien i Norge, sier Marie Sneve Martinussen til FriFagbevegelse.

– Vårt mål er å bli så stor og sterk at vi ikke kan komme utenfor, sier Rødts leder. (Fredrik Varfjell/NTB)

Høstens valgkamp

Rødt har allerede varslet at de vil gjøre tannhelse til valgkampsak.

– At høyresiden ikke vil styrke vår felles velferd, burde ikke overraske, sa Rødt-lederen i talen.

Martinussen listet opp flere usosiale kutt som kan komme hvis høyresiden vinner høstens valg.

Kutt i:

Arbeidsavklaringspenger.

Barnetillegget for uføre.

Feriepenger på dagpenger.

Skattefradraget for arbeidsfolk som pendler.

Støtte til både briller og tannregulering for unge.

– Og store høvelkutt i offentlig sektor, la hun til.

– Pensjonsomkamp

Marie Sneve Martinussen varslet også at høstens valg blir en pensjonsomkamp.

Et bredt flertall på Stortinget har gått inn for å øke pensjonsalderen. Rødt var pådriver da Stortinget bestemte at det skal en ny sliterpensjon på plass for å bøte på dette.

– Vi venter fortsatt. Regjeringa har ikke planlagt å levere før valget. Vi vil at flere unge skal komme ut i arbeidslivet, og at flere skal kunne stå i jobb til pensjonsalder. Vi skal ha stolthet over arbeid, ikke minst etter et langt lvi i hard arbeid. Derfor er økt pensjonsalder helt i bakvendtland. Derfor sier jeg: Rødt varsler at valgkampen blir en pensjonsomkamp.

Djerv målsetting

Rødt innleder valgkampen med helgens landsmøte. Målsettingen for valget til høsten er stor:

– Vårt mål er å bli så stor og sterk at vi ikke kan komme utenfor. Sist fikk vi 4,7 prosent. Siden valget har vi ligget stabilt et godt stykke over på målingene. Vi må i hvert fall få til det, sier Marie Sneve Martinussen til Fri Fagbevegelse.

– Så har jeg ambisjoner, som et visjonært menneske. Jeg besøkte to kommuner i fjor, Sauda og Seljord. Der Rødt fikk 8,3 prosent. Jeg mener det er mulig å strekke seg mot det. Det er også det nivået vi lå på da strømkrisen kom for første gang. Og det burde være innenfor rekkevidde, mener Rødt-lederen.

Målsettingen til Rødt er å inngå en forpliktende samarbeidsavtale på venstresiden i Stortinget.

– De siste årene har det skjedd som vi fryktet. Regjeringa har kjørt slalåm i Stortinget. På mange viktige spørsmål har den gått til Høyre. På det som flytter makta i Norge får høyresiden altfor stor påvirkning, sier Marie Sneve Martinussen.

– Allsidig bakgrunn

Nestformann i Frp, Hans Andreas Limi, kommenterer påstandene som rammer Sylvi Listhaug.

– Frp har politikere med allsidig bakgrunn, og på Stortinget er det som regel Frps gruppe som gjenspeiler vanlige folk best. Å ha jobbet i eller for privat næringsliv er ikke til hinder for å gjøre en god jobb i politikken, snarere tvert om, sier han til FriFagbevegelse.

Frps nestleder Hans Andreas Limi. (Jan-Erik Østlie)

Han forstår at Rødt har et stort behov for å finne noe å krangle med Frp om, men mener dette er et useriøst utspill.

– Frp har alltid ment at vi skal ha politikergodtgjørelser som er nøkterne, men som også gjør det mulig for et bredt utvalg av befolkningen å bli politikere. Slik sett er stortingsgodtgjørelsene på et nivå som gjør at både en offentlig ansatt og en bedriftsleder kan rekrutters. Vi ser at det enkelte steder er uforsvarlig høye politikergodtgjørelser og ønsker å bli med på at de kommer ned på et akseptabelt nivå, mener han.

