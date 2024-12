Trettebergstuen: – Ap er i dyp krise

Utspillet kommer etter at Trond Giske fikk førsteplassen på partiets stortingsliste i Sør-Trøndelag og etter vrakingen av flere kvinnelige profiler i partiet.

– Det smerter meg å måtte skrive dette. Men det må jeg. Dagen i dag har vært et slags banesår, et sjokk, men bekreftelse på det jeg jo visste kom. En jævlig dag har det vært, skriver stortingsrepresentanten og den tidligere kulturministeren på Facebook.

Ifølge Trettebergstuen, som har sittet på Stortinget siden 2005, ville det for kort tid siden vært helt uhørt i Ap å kaste fylkesledere, sittende stortingsrepresentanter og nylige statsråder som ønsker gjenvalg.

Alvorlig galt – helt til topps

– Ingvild Kjerkol og Marte Mjøs Persen, som jeg har hatt gleden av å sitte i sentralstyret med, i Stortinget og i regjering, har i dag blitt vraket. To av de mest hardtarbeidende, tydeligste, mest strategiske damene jeg har jobbet med, har nå partiet plutselig ikke plass til, skriver hun videre.

Videre peker hun på at Hadia Tajik fikk samme beskjed tidligere denne uken.

– Marte, Hadia og Ingvild, de sterkeste damene i gruppen, gjør Giskes comeback enda lettere. Og det orker jeg ikke tenke på hvordan skal bli, skriver hun før hun avslutter med å erklære at Arbeiderpartiet er i en dyp krise.

– Og det bør lederen snart se og si høyt. For det at disse damene, våre beste damer, nå må gå er et symptom på at noe er alvorlig galt helt til topps.

Les også: Slik endte et vondt år for Ingvild Kjerkol

Mange kvinnelige profiler forsvinner

Den tidligere Ap-nestlederen og statsråden Trond Giske fikk lørdag førsteplassen på Aps stortingsliste i Sør-Trøndelag etter en opprivende nominasjonsprosess og et dramatisk nominasjonsmøte. Rett før tapte tidligere statsråd Ingvild Kjerkol nominasjonsstriden i Nord-Trøndelag.

I Hordaland Ap ble Lubna Jaffery valgt som førstekandidat etter at tidligere statsråd Marte Mjøs Persen trakk seg. Tidligere i uken sikret Kamzy Gunaratnam seg fire nye år på Stortinget etter en kampvotering mot tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik.

Anette Trettebergstuen har også sagt nei til gjenvalg etter fem perioder på Stortinget. Blant andre profilerte Ap-kvinner som ikke tar gjenvalg i 2025 er Anniken Huitfeldt, Rigmor Aasrud og Eva Kristin Hansen.

Les også: Støre om Giskes triumf: – Nå må vi vende blikket framover

Splittelse

Line Oma, som sto fram som en av dem som varslet om Trond Giske, opplyste lørdag kveld at hun melder seg ut av Arbeiderpartiet.

– Kjære Arbeiderpartiet, jeg slår opp, skriver Oma på Facebook.

Utfallet av avstemmingen der Giske gikk av med seieren utløste en kaotisk situasjon på møtet. Ni personer som sto på nominasjonskomiteens liste, trakk seg etter at Giske gikk seirende ut. Blant dem samtlige AUF-kandidater.

Flere representanter på møtet varslet før avstemningen at deres lokallag ikke vil drive valgkamp med Giske som toppkandidat.

Les også: Det partiet som var, ville funnet plass til Hadia Tajik

Les også: Arbeiderpartiet, avdeling Trond Giske

Les også: Giske: – Trøndelags Churchill er vel å strekke det langt (+)