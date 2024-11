Støre: – Nå må vi vende blikket framover

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere lørdag vant nemlig Trond Giske den harde kampen om førsteplassen på lista til Sør-Trøndelag Ap.

– I dag har det vært nominasjonsmøter i Vestland og Trøndelag Arbeiderparti, og med det er alle nominasjonsmøtene i Arbeiderpartiet foran neste års stortingsvalg gjennomført, innleder Jonas Gahr Støre.

– Jeg vil takke og gratulere alle som er nominert på stortingsvalgslisten til Arbeiderpartiet over hele landet, sier Støre videre til Dagsavisen i etterkant av nyheten fra Trøndelag, via e-post.

Trond Giske under lørdagens nominasjonsmøte. (Jan Langhaug/NTB)

– Vinnerne har et spesielt ansvar

Støre bemerker at det har vært kamp om plassene i flere fylker.

– Særlig prosessen i Trøndelag har fått mye oppmerksomhet, og jeg vet at mange har opplevd den som krevende.

– Alle som har vunnet nominasjonen gjennom votering mot en annen, har et spesielt ansvar for å samle laget nå. I dag går den oppfordringen spesielt til de som ble valgt på førsteplassene. Det ansvaret forventer jeg at de tar, fortsetter han.

Vinnerhåp i valget

Støre fokuserer så på veien videre.

– Nå må vi vende blikket framover. Vi skal mobilisere over hele landet og få fram forskjellen på oss og høyresiden. Vi må og skal løfte oss på målingene. Valget neste år er et valg vi både kan og skal vinne.

