Ronny trener kollegene for å slå sykefraværet ut av banen

– Skvis, skvis, skvis. Og slipp opp. Veldig bra folkens!

En engasjert Ronny Bjørnestad er midt i en relativt enkel «bøy og tøy»-øvelse, der han roser deltakerne fra scenen i et ellers dempa møterom.

I løpet av fem minutter har han vist gjengen med påtroppende oljearbeiderne hva det kan bety for humør, kropp og samhold. Etter en nølende start med nervøs latter og halvveis innsats, er smilene og humøret på topp når knebøy, skulderstrekk og nakkevridninger er gjennomført.

– Noen som kjente at det var godt? spør han etter en hoftevrikk, og får et unisont «Ja!» til svar.

Les også: Psykopat, sviker eller idealist. Hvem var Werna Gerhardsen? (+)

Vil unngå reparasjon

I høst har debatten rundt sykefravær rast fordi det er rekordhøyt. Olje- og gassbransjen ligger litt lavere enn snittet i landet, men det økte til 4,4 prosent i andre kvartal i år, ifølge nettavisen EnergiWatch.

Et betydelig sykefravær har de også merket i oljeselskapet KCA Deutag Norge, skal vi tro HR-leder Mona Wolff. Nettopp derfor startet de arbeidet med forebygging for snart to år siden.

Tre ganger i uka holder Bjørnestad en digital kontorstrekk via Teams. Der kan ansatte som har tid og lyst koble seg opp og være med for fem eller ti minutter med strekk. (Kasper Holgersen)

– Vi tror det er et stort potensial både kost- og trivselsmessig ved å satse på helse sammen med våre ansatte, forklarer hun.

Siden starten av fjoråret har derfor Ronny Bjørnestad vært frikjøpt som «helsecoach» for å forebygge sykefraværet i bedriften. Han jobbet opprinnelig som dekk- og vedlikeholdsarbeider.

Da bedriftsledelsen skulle starte med det nye forebyggende arbeidet, fikk de nemlig nyss om at på boreriggen Askepott gikk sørlendingen rundt og forkynte om hvorfor kollegaene burde endre livsstilen.

– Jeg tenkte at han der må jeg snakke med, og merket fort hans brennende engasjement, forteller administrerende direktør Thorbjørn Anhøj.

Fra det møtet valgte de bare å «gønne på», som Bjørnestad selv beskriver det.

Les også: Vi trenger en lov som beskytter oss mot grådige utleiere

Etterlyste H-en i HMS

Og er det noen som gjør nettopp det, «gønner» på, er det energibomben Bjørnestad. Fra første sekund er han høyt og lavt: «Hallais» og en luftboksekamp med én kjenning her. En god klem til en annen der. Alltid med et smil og en vannflaske i hånda, som han jevnlig fyller på.

Under intervjuet med Magasinet Styrke snakker han på inn- og utpust. Slår av en vits og forteller engasjert om hvorfor dette er så viktig for ham. Kanskje er all denne energien resultatet av å ha H-en i HMS såpass på plass i eget liv?

Den litt spesielle vekta helsecoachen har med seg kan gi de ansatte en tilstandsrapport på kroppen sin, og noen tips hvis for eksempel fettprosenten er litt for høy. (Kasper Holgersen )

Det var i hvert fall den han etterlyste da han møtte bedriftsledelsen for to år siden. Det var den han mente han kunne være med å løfte, og på den måten få flere til å bli i arbeid.

– Ute på riggen begynte jeg å lure på hva vi holdt på med. Det var et «hekkans rotterace» hvor vi kjørte på. Og jeg tenke at hvis jeg skal holde på med dette til jeg blir pensjonist, så kan jeg bare glemme det.

Bjørnestad, som da var verneombud, så et voksende problem med vonde kropper hos kollegaene og seg selv. Han så et ekstremt behov for at det ikke kun var S-en, altså sikkerheten, som ble tema på morgenmøter og HMS-møter.

Les også: – Problemet er at Putin sitter på andre siden av bordet

«Tenk tre ting»

Forebygging er ikke noe nytt når det kommer til økt nærvær. Så hva har Bjørnestad gjort som frikjøpt forebygger?

Målet er å øke trivselen på arbeidsplassen. Ved å lage den såkalt helsefremmende, håper de at sykefraværet vil stupe. Direktør Anhøj har ikke troa på at et enkelt foredrag om temaet gjør susen, men at repetisjon over tid må til.

Én av tre deler for et godt og forebyggende arbeidsmiljø handler om bevegelse for Bjørnestad. Påtroppende oljearbeidere får en liten leksjon i hvor effektivt noen minutter med «bøy og tøy» kan være. (Kasper Holgersen )

Derfor har Bjørnestad reist rundt til oljebedriftens lokasjoner. Der har han holdt foredrag og vist øvelser, men også rekruttert helseambassadører på hver arbeidsplass. Målet er at det skal være én på hvert skift.

Han har også laget korte videoer som handler om kjernemuskulatur, pusting, strekking og mobilitet.

Helsecoachen mener det er tre enkle ting du må tenke på for å forebygge, kosthold, trivsel og bevegelse:

– Drikk nok vann og spis litt mer protein. Bruk noen minutter på enkle bevegelser om morgenen eller kvelden. Bry deg om og vær en heis i en kollegas liv – for trives du sammen med kollegaene dine, møter du på jobb.

Tommel opp til de som gjennomførte dagens digitale kontorstrekk. (Kasper Holgersen)

Det er enkle grep, men bevisstgjøring og repetisjon er nøkkelen for å skape en kultur sammen, ifølge Bjørnestad. Gjør man det, vil det også skape trivsel og en fellesskapsfølelse.

I fjor fikk KCA Deutag Norge utdelt konsernets «Wellbeing award» for initiativet fra helsecoach-kampanjen, som skal ha forbedret den generelle trivselen til de ansatte betydelig.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Ikke kun bunnlinja som gjelder

Hvis du er sykemeldt fra jobb, koster det samfunnet og bedriften penger. Direktør Anhøj er ganske sikker på at det koster betydelig mer å «reparere» ansatte, enn det koster å forebygge sykefraværet:

– Reparasjonsarbeid er dyrt, uansett om det gjelder din kropp eller din borerigg, sier han.

Men Anhøj understreker at det ikke er en bedre bunnlinje for bedriften som var hovedårsaken til fokuset på forebygging. Det var å skape en arbeidsplass med bedre trivsel og hvor de ansatte har lyst til å bruke livet sitt.

Fysisk alder og fettprosent

I løpet av timene vi følger Bjørnestad har han et tett program. Foruten å ha «bøy og tøy» i møterommet, holder han en digital femminutters strekk for alle kontoransatte i bedriften som har tid og lyst til å logge seg på. Så har han en liten stand med en vekt der oljearbeiderne kan veie seg, måle fettprosent, BMI-verdi og fysisk alder.

Dekksarbeider Gro Njøsen får straks ut en kvittering på hvordan kroppen hennes ligger an. Slik kan helsecoach Ronny gi konkrete tips til hver og én. (Kasper Holgersen )

Dekksarbeider Gro Njøen tar mot til seg og går på vekta for å få vite hvordan det ligger an. Hun får tommel opp og godkjent av helsecoachen.

– Den jobben han gjør er jeg veldig fornøyd med og positiv til. Vi vil ha helsa i behold, også er det veldig kjekt med litt tips til hvordan vi enkelt kan justere oss, sier Njøen.

Kvitteringa på helsetilstanden hennes blir med hjem for videre inspeksjon og for å lære mer, forteller hun. 55-åringen er ekstra fornøyd med å få en fysisk alder på 44 år.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Merkbar endring

Men har prosjektet båret frukter? Og vil ledelsen fortsette når prosjektperioden er over? Ja og tja, er vel svaret vi får fra ledelsen.

– Det er litt tidlig å måle direkte effekt på sykefraværet på kort sikt, men vi tror og håper på en god effekt på lengre sikt, svarer HR-leder Wolff.

Men hun kan fortelle at bedriften har mottatt veldig positive tilbakemeldinger på prosjektet. I tillegg til et økt fokus på helse for mange kollegaer, har de merket positiv effekt på arbeidsmiljø og trivsel.

Repetisjon, små endringer og vilje er det som skal til for å gjøre livsstilen og hverdagen til det bedre, ifølge helsecoachen. (Kasper Holgersen )

– Når man snakker om mental helse, så er det ikke nødvendigvis 100 prosent målbart. Men det er merkbart. Og med dette har vi en merkbar endring i kultur og arbeidsmiljøet, forteller administrerende direktør Anhøj, som håper bevisstheten som er skapt, blir med videre.

Det vil være noen endringer fra januar neste år, men bedriften vil videreføre den jobben som er lagt ned. Helseambassadørene vil blant annet fortsette arbeidet ute på hver rigg og på lokasjonene på land.

Hvilken rolle helsecoach Ronny Bjørnestad får, er ikke bestemt. Om ikke annet, har han stillingen som dekk- og vedlikeholdsarbeider å gå tilbake til.

Les også: Mann likte ikke egen kvinneavdeling på treningssenteret

Les også: Halvor lever med hjernekreft: – Sykdommen definerer meg ikke (+)

Les også: – Sjekk doskåla når du er på toalettet – det reddet meg