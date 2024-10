Vi trenger en lov som beskytter oss mot grådige utleiere

I Reduser Husleia er vi skuffa over husleieloveutvalgets forslag til endringer i husleieloven. Utvalgets mandat var å styrke leieboeres rettigheter og sikre botrygghet, men det er nedslående når de prioriterer utleierne og deres ønske om å tjene penger.

Selv om utvalget kommer med forslag som vil bedre leieboeres rettigheter, får utleier enda større mulighet til å øke leia. Derfor vil ikke leieboerne samlet sett ha fått det styrkede rettsvernet og den botryggheten vi ble lovet.

Utleierne fortsetter å dytte de svakeste leieboerne foran seg for å kunne fortsette å tjene store penger på utleie.

Utvalgets leder Jardar Sørvoll poengterte under utvalgets presentasjon hvor viktig det er å ta hensyn til utleierne, fordi det er de som gir trygghet til de aller fattigste leieboerne.

Vi ser daglig utleiere som gjør akkurat som de vil og er aller mest opptatt av å øke leia – uten å løfte en finger for å skape trygghet.

Derfor trenger vi en lov som beskytter leieboer mot grådige utleiere og styrker botryggheten til leieboere. Det var også derfor lovutvalget ble satt ned.

Utvalget går inn for å la utleiere justere leieprisen til markedspris i løpet av leieforholdet. Det vil si at hvis du hadde en god leiepris da du signerte kontrakten, har du ingen garanti for at den forblir grei.

Utleieren har i dag ingen vanskeligheter med å øke leia, og siden 2019 har husleieprisene i Oslo økt med 30 prosent. Hvorfor velger lovutvalget å gjøre dette enda enklere, når utleiere allerede kan øke leia en gang i året etter konsumprisindeksen?

Pris er i dag grunnen til at de fleste må flytte. Vi ser at utleiere har korte, tidsbegrensede kontrakter for å raskt kunne øke prisen etter tre år – når kontrakten går ut. Dette gir dårlig botrygghet, og var noe vi antok at utvalget skulle ta inn over seg og gjøre noe med.

Med de foreslåtte endringene vil leieboere få litt lengre kontrakter enn de som er standard i dag. I tillegg vil det ikke lenger være mulig å leie ut leiligheter uten å ta ansvar dersom noe blir ødelagt. Altså: Hvis du leier med hvitevarer så må de nå erstattes om det oppstår feil.

Dette er bra, men det er også småtteri i jakten på reell botrygghet for leieboere. Botrygghet handler om kombinasjonen av langsiktighet og økonomisk stabilitet. Om du tar bort økonomisk stabilitet og legger til langsiktighet er ikke botryggheten oppnådd.

I utvalgets mindretallsforslag finner vi håp, der det foreslås tidsubestemte kontrakter som standard – uten mulighet til å sette en helt ny pris midt i leieforholdet. Dette vil gi reell botrygghet, styrke leieboeres rettigheter og gi dem mulighet til å leve gode liv i leiebolig.

Vi trenger en ny husleielov som ser på leieboliger som folks hjem, ikke som bolighaiers investeringsobjekter.

Reduser husleia er et boligaktivist-kollektiv som driver instagramkontoen @min_drittleielighet hvor leieboere sender inn sine bidrag.