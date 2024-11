Leieboerforeningen i knestående – tar drastisk grep

– Vi har fått så mange nye medlemmer at vi ikke er i stand til å hjelpe flere. Derfor må vi dessverre stenge, slik at vi kan hjelpe de som allerede befinner seg i køen, sier Anne-Rita Andal, leder i Leieboerforeningen (LBF).

Medlemskap for basismedlemmer, som ikke trenger juridisk rådgivning, vil fortsatt være åpent, men inntaksstopp for såkalt standardmedlemskap gjelder fra 27. november og på ubestemt tid.

Årsakene er lang vente- og saksbehandlingstid og svært stor arbeidsbelastning over tid, ifølge LBF.

Les også: Joséphine ble nektet sykelønn av arbeidsgiver: – Jeg gråt i to dager

Stort medlemstrykk

Foreningen opplyser at flere leietakere og et økt konfliktnivå i leiesektoren har gjort ventetiden, for å få hjelp, uholdbar. LBF tilbyr medlemmene husleierettslig og boligsosial rådgivning, som de nå må vente på i 16 virkedager kontra én til tre dagers normal ventetid. I praksis betyr det tre ukers ventetid på hjelp.

– Dette kan vi ikke leve med. Først og fremst fordi våre medlemmer må vente lenge for å få hjelp, men også fordi det påfører våre ansatte en stor arbeidsbelastning. Vi må få ned saksbehandlingstiden. Vi er lei oss for situasjonen som har oppstått, og vi gjør det vi kan for å komme tilbake til normalen så fort som mulig, sier Andal.

LBF får nå i snitt 6,5 nye medlemmer hver dag og medlemsveksten har pågått over tid. Per tredje kvartal i år, hadde foreninga en økning på over ni prosent i antall innkomne saker sammenlignet med fjoråret.

Antall leieboersaker som gjelder utkastelse har økt med 39 prosent, saker med heving av leieavtale har økt med 36 prosent og antall oppsigelser har økt med 20 prosent. Krav etter endt leieforhold har økt med 27 prosent. Dette er tunge saker som krever mye tid og ressurser, ifølge Andal.

– Inntaksstopp betyr at vi kan konsentrere oss om å hjelpe medlemmene våre, påpeker hun.

Les også: Arvefellen du bør unngå: – Det er obs obs! (+)

– Gir stress og angst

Nedsiden med at de stenger for nye medlemmer er at LBF også går glipp av nye inntekter. Byrådet i Oslo har varslet kutt i tilskuddene fra neste år. Medlemskontingentene blir dermed ekstra viktige.

– Likevel er det å stenge for nye medlemmer det mest forsvarlige vi kan gjøre i denne situasjonen, sier Andal.

LBF framholder på sine nettsider at dagens husleielov gir få rettigheter til leieboere, og mener de korte leiekontraktene skaper en stor ubalanse i maktforholdet mellom utleier og leieboer.

Foreningen mener at avmakten mange leietakere føler gir grobunn for stress og angst, og viser til at 90 prosent av deres medlemmer forteller at det er svært viktig for dem å selv bestemme når de skal flytte. 70 prosent har funnet feil i boligen ved eller etter innflytting.

– Mange velger ikke å si ifra fordi de frykter å få en dårligere relasjon til utleier, slutter Andal.

Les også: – Utleier ønsket en som kunne hente barna i barnehagen

Les også: Vi trenger en lov som beskytter oss mot grådige utleiere

Les også: Obos: Politikerne må prioritere boligbygging (+)