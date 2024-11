Vegvesenet foreslår å heve flomutsatt riksvei

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Veien som er værutsatt, var senest stengt i forrige uke grunnet et jord- og leireras ved Bromma i Nesbyen.

Tidligere har riksvei 7 vært stengt grunnet flom, men nå skriver Hallingdølen at Statens vegvesen planlegger å gjennomføre tiltak.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Vegvesenet forteller til avisen at det utsatte strekket på 3,2 kilometer skal løftes opp halvannen meter, til 50 års flomnivå.

I tillegg skal kulvertene hvor Rukkedøla renner ut i Hallingdalselva bli erstattet med en bro som skal tåle en 200 års flom.

NVE er i gang med å planlegge en flomvoll som skal verne Nesbyen. Planene for riksvei 7 er foreløpig bare Vegvesenets foretrukne løsning, men beredskapsleder i Nesbyen kommune, Svein Magne Bråten Juvhaugen, omtaler dette som en gladnyhet.

– Vegvesenet gjør dette for å øke fremkommeligheten på riksvei 7, som er en viktig åre mellom øst og vest. Samtidig løser man opp «proppen» og erstatter kulvertene under veien med en bro, slik at mer vann renner ut i Hallingdalselva. Totalt sett er dette en bra løsning, sier Juvhaugen til avisen.

