Kari Nessa Nordtun får topp karakter

Fraværsgrensen i videregående skole blir ikke fjernet, men det blir en ny og i realiteten strammere variant. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har en klar forventning om at elevene møter opp til skoletimene. «Derfor viderefører vi fraværsgrensen på 10 prosent, men vi gjør endringer som minner mer om de reglene vi har i arbeidslivet», sier ministeren.

Det var Erna Solbergs regjering som i 2016 innførte den omstridte fraværsgrensen i videregående skole. Elevene kan ikke ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få karakter i dette. Nå foreslår Støre-regjeringen at alt sykefravær opp til 10 prosent skal meldes av eleven selv.

Ap-ledelsen har sine ord i behold.

Først når denne grensen passeres, må eleven dokumentere fraværet med attest fra helsepersonell. Ved å gjøre denne endringen frigjøres det kapasitet hos fastlegene, som jo i dag må bruke mye av tiden sin til å dokumentere fravær i videregående skole. Nå kan fastlegen bruke mer tid på viktigere ting.

Elevene gis på den ene siden økt tillit. På den annen side blir ordningen strengere, siden alt fravær fra første dag nå «spiser» av kvoten på 10 prosent. Samtidig blir ordningen mindre byråkratisk, siden oppgjørets time er ved skoleårets slutt – ikke to ganger i skoleåret som i dag. Det er også en annen positiv nyvinning: Fravær for teoretisk og praktisk førerprøve til sertifikat er nå inkludert i listen over unntak.

Les også Kjell Werner: Erna har fortsatt skylda.

Det er dessverre et bekymringsfullt faktum at fraværet i skolen er økende. Mye av dette kan skrives tilbake til pandemien. Hver tiende elev på videregående har nå mer enn 20 dager fravær. Det er en fattig trøst at skolefraværet også har økt i mange andre land. Skolefravær synes å være et sammensatt problem med flere mulige årsaker. Her trengs det mer forskning.

Kunnskapsministeren har klart å vri seg unna det AUF framstilte som en stor seier på Ap-landsmøtet i fjor. «Høyresidens fraværsgrense på 10 prosent skal bort. I stedet skal vi ha et mindre strengt og rigid nasjonalt fraværsreglement», triumferte daværende AUF-leder Astrid Hoem.

Det blir riktignok et annet regelverk, men grensen på 10 prosent består. Og regelverket blir strengere, for elevene kan ikke lenger skyve på grensen slik tilfellet er i dag. Svakheter er også luket bort. Samtidig har Ap-ledelsen sine ord i behold.

Den gamle ordningen er riktignok fjernet, men den nye er ikke blitt slik AUF så for seg. Kari Nessa Nordtun har i stedet gjort en god ordning enda bedre. Jeg vil karakterisere dette som et elegant politisk håndverk. Karakter seks.

Les også Lars West Johnsen: Bebreidende kapital.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen