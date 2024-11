Spionsiktet nordmann studerte ved UiT

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– UiT Norges arktiske universitet er gjort kjent med at en mann som er siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, har deltatt på det samlingsbaserte bachelorstudiet i sikkerhet og beredskap, skriver de i en pressemelding.

– UiT hadde ikke kjennskap til at arrestasjonen skulle finne sted og har heller ikke fått noen opplysninger som tilsier at arrestasjonen eller siktelsen er knyttet til at vedkommende er student ved UiT.

Universitetet henviser til politiet og påtalemyndighet når det gjelder saken for øvrig. VG omtalte saken først.

Det var onsdag at mannen i 20-årene ble pågrepet, siktet for grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker. Han har erkjent at han har samlet inn og delt opplysninger med russisk og iransk etterretning.

Ifølge NTBs opplysninger er mannen medeier i et vaktselskap som har tillatelse fra et politidistrikt til å drive tilsyn med privat eller offentlig område, kontrolltjeneste og ledsagertjeneste.

PST har opplyst at mannen jobbet ved USAs ambassade i Oslo.

