Vedum kritisk til Venstres klimagrep: – Tar for lite folkelig hensyn

Av Anna Victoria Stjern/NTB

– Jeg synes forslaget tar lite folkelig hensyn. Ikke alle lever i en nybygd leilighet med gangavstand til Stortinget, sier Vedum til NTB.

I det alternative statsbudsjettet som Venstre legger fram mandag, er det satset tungt på klimatiltak. Ifølge E24 vil partiet, i motsetning til regjeringen, kutte strømstøtten, doble CO2-avgiften og innføre 25 prosent moms på kjøtt.

Venstre vil bruke 17,5 milliarder kroner mer på klimatiltak enn regjeringen neste år.

Vedum mener på sin side at budsjettet fra Venstre er for smalt, fordi de vanlige hverdagsutgiftene til folk flest blir høyere.

– Den som tjener mest på dette er den som bor i nybygd leilighet med lave strømutgifter, som kan ta trikken eller gå til jobb, som er veganer og ikke produserer avfall. Det er veldig, veldig få som kan bo og leve slik, sier han.

Misliker pisk

Da Venstre satt i regjering sist, med Høyre og Frp, innførte de høyere avgifter på blant annet lettbrus og CO2, samtidig som de kuttet i formuesskatten. Til E24 sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn at poenget med budsjettet ikke er at folk skal betale mer.

– Vi skal kutte utslipp, og jeg tror det kan bli mye bråk dersom man satser alt på symbolpolitikk og innfører forbud i folks hverdag, sier han.

Rotevatn poengterer at mange ser ut til å ha gitt opp klimapolitikken – inkludert regjeringen. Med budsjettet som regjeringen har lagt fram for 2025, blir ikke klimamålene for 2030 nådd.

Dersom budsjettet til Venstre ville blitt praktisert, ville Norge nådd klimamålene med god margin, skriver avisen.

Vedum mener på sin side at det har liten verdi dersom man innfører politikk som rammer folk flest negativt. Sett mot Solberg-regjeringen har den sittende regjeringen satt ned avgiftene og økt skattene.

Det er hovedsakelig økte avgifter for folk flest Vedum har et problem med i Venstres alternative budsjett.

– Fordelen i Norge er at vi har lavt konfliktnivå i klimapolitikken. Det er noen viktige forslag i budsjettet fra Venstre, blant annet dette som går på energieffektivisering, men pisken er jeg veldig imot, sier Vedum.

«Lite menneskelig» forslag

Distriktslandbruket i Norge ville blitt hardt rammet dersom Venstre fikk innført 25 prosent moms på kjøtt, slik de foreslår i budsjettet, mener finansministeren.

– Det synes jeg er uklokt. Distriktslandbruket i Norge består i stor grad av gressproduksjon. Ved et variert kosthold som opprettholder norsk kjøttproduksjon får vi også brukt denne gressproduksjonen, forklarer Vedum.

Han mener økte kjøttpriser bare vil føre til økt grensehandel.

I sitt budsjett foreslår Venstre også å fjerne strømstøtteordningen, noe partiet begrunner med at ordningen ikke bidrar til strømsparing.

Mye nedbør og fulle gasslagre gir lavere strømpriser framover. Derfor vil det ikke være mange måneder med strømstøtte neste år, forklarer Vedum.

– Men uansett – det er en trygghet for folk. Mange bor i gamle hus uten alternativ oppvarming til strøm, og mange er engstelige for prisene i vintermånedene, sier han, og legger til at han synes Venstres forslag om å kutte strømstøtten er «lite menneskelig».

