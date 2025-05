LO-krav om boikott av Israel: – Nå må verden våkne

– Nå må verden våkne! Det er et folkemord som skjer i Gaza, sier Handel og kontors forbundsleder Christopher Beckham til Dagsavisen.

Han kommer rett fra talerstolen på LO-kongressen, og er en av dem som har tatt høylytt til orde for boikott av Israel. HK-lederen avsluttet innlegget med disse ordene: «Fri Palestina, kamerater!»

– Staten Israel har altså bombet Gaza tilbake til steinalderen, fortsetter Beckham overfor Dagsavisen.

– Det kommer ikke inn mat. Kvinner, menn og barn blir drept hver eneste dag. De sulter. Nok er nok! Vi må ha en boikott av staten Israel, mener forbundslederen.

– Et moralsk ansvar

Beckham er av de faste medlemmene i LO-sekretariatet, der også hele LOs ledelse sitter. Han har fått med seg at både den avtroppende LO-lederen Peggy Hessen Følsvik og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på kongressen har advart mot å vedta en boikott av Israel.

– Da blir vi stående ganske alene. Noen ganger er det greit å gjøre noe som er riktig bare fordi det er riktig, men ikke hvis det skader det arbeidet vi gjør og den posisjonen vi har i front for å bringe oss videre mot en tostatsløsning og få til fred i Gaza, sa Eide på talerstolen.

LO-sekretariatet sier klart og tydelig i sitt forslag til uttalelse at de er imot en økonomisk boikott av Israel.

– Jeg sitter selv i sekretariatet, men jeg mener likevel vi har et moralsk ansvar til å boikotte en stat som driver et folkemord slik de gjør, sier Beckham til Dagsavisen.

«Vi boikotter ikke stater med regjeringer vi misliker, men vi fordømmer folkerettsbruddene de utfører», heter det i sekretariatets forslag, og fortsetter: «Med folkeretten som pilar for vårt internasjonale engasjement vil vi øke presset på viktige økonomiske og politiske aktører i det israelske samfunn».

Palestinske reaksjoner

LO-sekretariatet mener også at boikott av Israel vil innebære at LO må avslutte sin programvirksomhet til støtte for Palestina. For som avtroppende LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa i sin siste åpningstale mandag: Hun var stolt over at LO med støtte fra regjeringen overtar to store bistandsprogrammer i Ukraina og Palestina.

Dette siste argumentet gjør ikke særlig inntrykk på en av Fagforbundets 89 delegater på LO-kongressen, Svend Morten Voldsrud.

– Det er de samme sivile palestinske sivile organisasjonene som ønsker at vi skal ta dette initiativet om en internasjonal økonomisk boikott, sier han til Dagsavisen.

Han viser til et brev ledende palestinske fagforbund og sivilsamfunnsorganisasjoner har sendt til LO-kongressen. Der erklærer de seg kritiske til LO-sekretariatets uttalelser, og oppfordrer dem til å «bidra til at den norske statens, norske institusjoner og selskapers medvirkning i Israels krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord opphører».

Ødeleggelsene i Gaza har blitt enda større den siste uken, etter nye israelske angrep. (Ariel Schalit/AP)

– Et historisk tidsskille

Voldsrud er en av flere som har inne forslag på LO-kongressen som handler om Israel og Gaza. Han fronter der at Fagforbundet krever at LO skal jobbe for internasjonal økonomisk boikott av Israel. Han mener LO-sekretariatet må vedta en strammere og mer skjerpet uttalelse om Israel i Gaza.

– Vi krever blant annet at vi må få inn «folkemord» som begrep. Det slår Amnesty fast, og det slår FNs rapportør fast, at det finnes tilstrekkelig bevis for at det pågår et folkemord. Vi mener at man skal jobbe for at Norge skal ta initiativ til en økonomisk internasjonal boikott av Israel, hvis de ikke forholder seg til FN-resolusjonen om å avslutte den ulovlige okkupasjonen innen september i år, sier han til Dagsavisen.

– Jeg mener vi står ved et viktig historisk tidsskille. Alt er prøvd, og vi kommer ikke videre. Det viktigste LO kan gjøre nå, er å bruke hele sin politiske tyngde overfor den norske regjeringen, for at de skal ta initiativ til en økonomisk boikott av Israel, sier delegaten fra Fagforbundet.

Han fortsetter:

– Situasjonen blir jo bare verre og verre i Gaza nå. Se på hvor mange journalister som blir drept, se på hvor mange hjelpearbeidere med blålysene på som blir slakta ned. Det virker som om Israel kan gjøre alt uten at de blir stoppet, og uten konsekvenser, sier Voldsrud til Dagsavisen.

– Internasjonal solidaritet

Også Alexander Liane i Fagforbundet Ung tror et skarpt Israel-vedtak på LO-kongressen kan få stor betydning. Han understreker også at det er viktig at en organisasjon som LO viser internasjonal solidaritet på denne måten, og at en uttalelse på kongressen kan få stor betydning.

– Arbeiderbevegelsen er jo tufta på internasjonal solidaritet, og vi må fortsette denne tradisjonen. Når vi vil få inn et ord som «folkemord», betyr det at vi anerkjenner det palestinske folkets opplevelse av situasjonen. Da sier vi: «Vi ser dere. Vi vet det», mener Liane.

Han tror ikke Norge blir stående alene, og peker på at land som Spania og Irland anerkjente Palestina samtidig som Norge, mens Sør-Afrika startet saken mot Israel i Den internasjonale straffedomstolen.

– Det er land der ute, som vil stå med oss. Norge bør ta initiativet.

– Ord er også makt

Fagforbundet er LOs største forbund og har flest delegater på kongressen, i tillegg til at de har 12 delegater fra LOs fylkesorganisasjoner. Etter det Dagsavisen forstår, står delegatene fritt til å stemme hva de vil. Det er ganske åpent hvor stor støtte Fagforbundets forslag om Israel får under fredagens avstemning. Får Fagforbundet flertall, betyr det at LO må kjempe for boikott av Israel og presse Ap på det.

– Etter den applausen jeg fikk etter innlegget mitt, har vi stor støtte, sier Voldsrud med et glimt i øyet, men han tar likevel ikke seieren på forskudd.

I innlegget på talerstolen sa han blant annet:

– Det finnes snart ikke ord igjen for å beskrive lidelsene i Gaza. Ord blir fattige – men ord er også makt. Og her i kongressen har vi definisjonsmakt. Det forplikter. Og kamerater – vi er ikke maktesløse mot sterke krefter. Kongress: La LO ta lederskap! I fagbevegelsens ånd. For rettferdighet. For solidaritet. For folkeretten.

