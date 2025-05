LO har et dameproblem

Når den nye ledelsen skal settes sammen, kan det se ut som om det blir for mange kvinnelige kandidater å velge mellom.

LOs vedtekter sier at det må være minst 40 prosent av begge kjønn i alle organer.

Etter at Kine Asper Vistnes stilte som eneste kandidat til LO-ledelsen kan det bli for mange kvinner.

Slik FriFagbevegelse vurderer kandidatene til LO-ledelsen ser den slik ut:

Kvinner:

Kine Asper Vistnes, Fellesforbundet, leder (ny)

Henriette Jevnaker, Fagforbundet, 1. nestleder (ny)

Ingerid Utvik, NTL, 1. sekretær, LO-sekretær (ny)

Trude Tinnlund, Fellesforbundet (gjenvalg)

Kristin Sæther, Fagforbundet, (gjenvalg)

Katrine Haugland Martinsen, FO (ny)

Menn:

Are Tomasgard, Styrke, 2. nestleder (gjenvalg)

Fawsi Adem, HK, (ny)

En slik sammensetning vil bryte mot LOs vedtekter. Her heter det: «Ved valg og oppnevnelser i Landsorganisasjonen skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.»

Spørsmålet for valgkomitéens leder, Mette Nord, blir dermed: Hvem skal ut?

En annen problemstilling er at det kun er leder, begge nestlederne og 1.sekretæren som har stemmerett i LOs sekretariat.

Vil tre damer og én mann med stemmerett og bryte mot vedtektenes bestemmelser om 40 prosent?

Men noen menn er foreslått. Arbeidsmandsforbundet har lansert sin kandidat Frode Engen, EL og IT Forbundet Markus Hansen.

To damer

Både Fellesforbundet og Fagforbundet har, og «forlanger» to plasser i LOs ledelse. Begge stiller med to kvinner. Det er uaktuelt å trekke Vistnes eller Jevnaker.

Kan det være aktuelt å bytte ut en av de andre, Sæther eller Tinnlund?

Den nye LO-ledelsen er ny på flere måter. Det var bare tre fra den forrige LO-ledelsen som ønsket gjenvalg. Fem sa nei takk til å fortsette.

Manglende kontinuitet

Både Sæther og Tinnlund er blant de tre som sa ja til gjenvalg. Hvis en av de to forsvinner ut, vil kontinuiteten i LO-ledelsen svekkes ytterligere.

Samtidig vil Fellesforbundet med både Vister og Tinnlund i LO-ledelsen være representert med to kvinner. Tinnlund kommer fra et forbund med 85 prosent mannlige medlemmer.

Hvis Fellesforbundet skal sende over en mann, vil det være naturlig at det må være en som sitter i forbundsledelsen i dag.

Svekket ledelse

Jørn Eggum er i dag forbundsleder. Han er for tiden sykmeldt, og det er uvisst når han kommer tilbake. Hvis Fellesforbundet avgir en mann til LO-ledelsen, vil det svekke forbundsledelsen.

Hvordan og når Jørn Eggum kommer tilbake er uvisst. Kine Asper Vistnes blir med all sannsynlighet leder i LO. Da kan det være at det er få ressurser å avgi.

Fagforbundet har tradisjon for å kaste folk ut og inn av LO-ledelsen. De er ikke kjent for å være fintfølende overfor sine topptillitsvalgte.

Ikke fintfølende

Seinest tidligere i år fikk vi demonstrert det da LOs 1. nestleder Sissel Skoghaug fra Fagforbundet lanserte sitt lederkandidatur. Hun ble møtt med en øredøvende stillhet fra eget forbund.

Et historisk eksempel er det som skjedde ved LO-kongressen i 2009. Da dukket den da ukjente Kristian Tangen plutselig opp som kandidat til LOs ledelse i 12. time. Fagforbundet ønsket å skyve Rita Lekang ut som Fagforbundets medlem i LOs ledelse.

På LO-kongressens første dag behandlet kongressen et vedtak om å utvide sekretariatet fra 15 til 17 medlemmer. Dette var et uttrykk for frustrasjon blant de mindre forbundene i LO om at Fellesforbundet og Fagforbundet sitter med nesten vetorett i organisasjonen.

Målstreken

Det vil derfor bli ganske stor misnøye hvis de to største forbundene vil bruke sin makt til å skyve for eksempel FOs kandidat ut av Katrine Haugland Martinsen ledelsen.

Valgkomitéen kan velge å ta inn Arbeidmandsforbundets kandidat Frode Engen

Valgkomitéen har med andre ord et stykke arbeid igjen før den er i mål.

Målstreken er torsdag kl. 13.00.

