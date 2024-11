Ville til Houston – fikk ikke delta i konkurranse

Klageren fikk ikke medhold hos Diskrimineringsnemnda.

I et forsøk på å få jenter mer interessert i teknologi, har Næringslivets handelsorganisasjon (NHO) siden 2016 drevet prosjektet «Jenter og teknologi». Hvert år har det vært arrangert en konkurranse der premien har vært en reise til Houston i Texas for å få oppleve hvordan NASA arbeider, se astronauter trene og se på romfartøy.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Interessert i romfart

Dette mente en mann var kjønnsdiskriminerende og klaget NHO inn for Diskrimineringsnemnda. Klageren har alltid vært interessert i romfart og mente at dette var en god mulighet for å besøke NASA for faglig påfyll som kunne være relevant for romfart. Han syntes det var vondt å se at han ble utelatt på grunn av kjønn. Samtidig mente han at det er positivt å jevne ut kjønnsforskjellene i yrket, men at å ekskludere «majoritetskjønnet» fra slike opplevelser ikke var veien å gå, ifølge dommen fra Diskrimineringsnemnda.

NHO på sin side mente at kvinner er kraftig underrepresentert innen teknologifaglige utdanninger. For NHO er det et satsingsområde å få flere kvinner inn i teknologirelaterte yrker. NHO mener at NASA-konkurransen er en av de viktigste kanalene for en slik rekruttering, og et virkemiddel for å øke kvinner i teknologifag.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Var forskjellsbehandlet

Klageren var forskjellsbehandlet på grunn av kjønn, skriver Diskrimineringsnemnda, men det sentrale spørsmålet var om forskjellsbehandlingen kunne regnes som en lovlig positiv særbehandling.

For at positiv særbehandling kan være lovlig, må forskjellsbehandlingen fremme formålet med likestillings- og diskrimineringsloven. Nemnda mente at NHO hadde dokumentert at jenter er underrepresentert innenfor teknologifagene. Formålet med konkurransen var å rekruttere nye rollemodeller. At rollemodellene var kvinner, var avgjørende for nettopp å appellere til denne målgruppen, ifølge dommen.

Nemnda mente at å være utelukket fra en konkurranse, ikke kunne regnes som spesielt inngripende for menn. Nemnda konkluderte med at NHO ikke hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn ved å utelukke menn i å delta i konkurransen.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)