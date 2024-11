Bedrifter som nekter ansatte sykelønn, læres opp av NHO

«Hvordan bestride en sykemelding?» Det er tittelen på en artikkel som ligger ute på NHOs hjemmesider.

I artikkelen gir arbeidsgiverorganisasjonen en instruksjon i når og hvordan en arbeidsgiver kan bestride en sykmelding.

Å bestride en sykmelding innebærer at arbeidsgiver ikke vil godkjenne sykmeldingen fra legen. Da vil arbeidsgiver heller ikke betale ut sykepenger (se faktaboks).

For å gjøre det enkelt for bedriftene har NHO også lagt ut maler som kan brukes av arbeidsgivere i slike tilfeller.

Her finner du både mal til et brev som kan sendes til arbeidstaker, og mal for et brev som kan sendes til Nav.

Videre forklarer NHO detaljert om hvordan en arbeidsgiver eventuelt kan klage på et Nav-vedtak som gir arbeidstaker rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

---

Når arbeidsgiver bestrider sykmeldingen

I en serie med artikler setter LO-Aktuelt søkelyset på arbeidsgivere som bestrider sykmeldinger og hva som er konsekvensene for arbeidstakerne som opplever dette.

Her kan du lese mer om bestridelse av sykmeldinger:

---

Mistenkeliggjøring

– Dette bidrar til å mistenkeliggjøre den som er syk, og er med på å forsterke den mistillitskulturen som finnes på en del arbeidsplasser. Det er det motsatte av det som trengs, sier Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

LO-Aktuelt har den siste tiden skrevet flere artikler om arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver ikke vil godkjenne sykmeldinger. Fordi saksbehandlingstiden i Nav er opptil 12 måneder, risikerer mange å stå uten inntekt i lang tid.

Garberg mener det eksisterer mye mistro og fordommer blant ledere når det kommer til ansattes sykefravær.

– Å bestride en sykmelding er ikke et virkemiddel for å få folk tilbake i jobb. Det er et virkemiddel som gjør livet vanskelig for den ansatte, sier Garberg.

NHOs veileder bidrar til å mistenkeliggjøre den som er syk, mener Eystein Garberg i Elektroarbeidernes fagforening. (Leif Martin Kirknes )

Også Vivian Jacobsen, leder i Fagforbundet Frisørenes Fagforening, reagerer.

– Jeg har bare ett ord for dette, og det er «trist». Vi synes det er ordentlig trist at en så stor arbeidsgiverforening har en slik veiledning på sine sider, for vi ser jo at det blir misbrukt.

Jacobsen anslår at fagforeningen mottar rundt 30 henvendelser om bestridelse av sykmeldinger i året. Antallet saker har økt de siste årene, forteller hun.

– Men når lovverket åpner for at arbeidsgiver kan bestride en sykmelding, er det ikke da greit at NHO kan veilede bedriftene i hvordan dette gjøres på en ordentlig måte?

– Én ting er at det skal gjøres ordentlig, men her framstår det som noe som er så enkelt å gjøre. Du kan bare fylle ut noen maler, sende inn og spare de pengene. Det er slik vi oppfatter det, svarer Jacobsen.

---

Dette skjer dersom arbeidsgiver bestrider sykmeldingen

Å bestride en sykmelding innebærer at arbeidsgiver ikke vil godkjenne sykmeldingen fra legen. Da kan arbeidsgiver la være å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene en arbeidstaker er syk. I denne perioden er det arbeidsgiver som betaler for sykefraværet.

Dersom den ansatte ikke er enig med arbeidsgiver, kan han eller hun be Nav om å forskuttere sykepengene.

Da er det opp til Nav å avgjøre om arbeidstakeren har krav på sykepenger eller ikke.

Om Nav finner at arbeidstaker har rett på sykepenger, vil Nav betale ut sykepenger og kreve beløpet refundert fra arbeidsgiver.

I motsatt fall vil arbeidstaker ikke få utbetalt sykepengene. Om sykefraværet er langvarig, vil heller ikke Nav utbetale sykepenger for sykefravær som strekker seg utover de 16 dagene.

---

Hjelp til å forstå regelverket

En viktig del av NHOs rolle er å veilede medlemsbedriftene i ulike typer regelverk. Retten til sykepenger er en del av dette, påpeker Alexander Cascio overfor LO-Aktuelt. Han er avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

«Sykepengeordningen er tillitsbasert, med klare vilkår for når man har rett på ytelsen. Derfor er det også viktig at det finnes en mulighet for å få prøvet om vilkårene er oppfylt. At vi veileder våre bedrifter om dette handler ikke om å mistenkeliggjøre noen, men å sørge for at arbeidsgivere forstår regelverket riktig», skriver Cascio på e-post til LO-Aktuelt.

Det er ikke noe mål for NHO at det skal være enkelt å sette til side en sykemelding, understreker han.

«For å unngå misbruk er det imidlertid viktig at det også er sikkerhetsmekanismer for å fange opp enkelttilfeller av sykmeldinger som ikke er reelle», påpeker han.

NHO: Mistanken må være begrunnet

Arbeidsgiver må ha en begrunnet mistanke om at sykmeldingen ikke er reell, understreker NHO.

Et eksempel på dette kan være at arbeidstaker blir sykmeldt i forbindelse med konflikt på jobben, fastslår Cascio.

Andre eksempler kan være tilfeller der en ansatt har fått avslag på ferie eller permisjon, eller ved gjentatte sykmeldinger der arbeidstaker ellers fremstår som frisk, skriver avdelingsdirektøren.

– Det er ikke noe mål at det skal være enkelt å sette til side en sykmelding, svarer Alexander Cascio, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester, (Ole Palmstrøm )

– Ikke noe stort problem

LO-Aktuelt har tidligere skrevet at flere tillitsvalgte forteller om et økende antall saker der arbeidsgiver bestrider sykmeldinger.

Ifølge Cascio har NHO ingen oversikt over hvor mange bedrifter som henvender seg med spørsmål om bestridelse av sykmeldinger.

– Opplever NHO at det er et stort problem at arbeidstakere misbruker egen- og sykmeldinger?

«Sykmelding forutsetter at visse vilkår er oppfylt etter folketrygdloven. Samtidig er ordningen til dels tillitsbasert, og misbruk vil selvfølgelig kunne forekomme i noen tilfeller. Vi opplever ikke dette som noe stort problem», skriver Cascio.

– Helt krise

I Nav er forventet saksbehandlingstid dersom arbeidsgiver ikke godtar sykemeldingen, på 12 måneder. Det skriver etaten selv på egne hjemmesider.

Fordi saksbehandlingstiden i Nav er så lang, kan en ansatt som ikke får sykmeldingen godkjent, risikere å gå svært lenge uten inntekt.

LO-Aktuelt har blant annet fortalt om ME-syke Olav Jensen som måtte gå ni måneder uten en krone inn på konto, etter at arbeidsgiver ikke ville godkjenne sykmeldingen hans. Og om Emilie Strømmen som måtte vente nesten to år på sykepengene som Nav til slutt fant at hun hadde krav på.

– Jeg vet ikke om arbeidsgiver engang er klar over hvilke konsekvenser dette får for arbeidstakerne. For mange er det helt krise når dette skjer, sier Vivian Jacobsen i Frisørenes Fagforening.

Hun reagerer på at NHOs veileder ikke sier noe om konsekvensene av å bestride en sykmelding.

– Det står ingenting her om hvor lang tid saksbehandlingen kan ta og hvilke konsekvenser dette kan ha for den ansatte. Skal de først ha dette åpent ute på sine sider, så både organiserte og uorganiserte bedrifter kan finne det, så burde det stå noe om konsekvensene det kan ha for arbeidstakeren, sier Jacobsen.

Når LO-Aktuelt spør NHO hva de tenker om dette, svarer Cascio at NHO tar utgangspunkt i at regelverket funger godt og etter sin hensikt.

Han mener det kan diskuteres om saksbehandlingstiden i Nav er for lang, og at den «ideelt sett» kunne vært kortere.

NHO: Vilkårene skjerpes ved konflikt

I mange tilfeller der arbeidsgiver ikke vil godkjenne en sykmelding, har arbeidsgiver og arbeidstaker vært i konflikt. Det har LO og LO-forbundene en rekke eksempler på.

Dersom en sykmelding kommer i forbindelse med en konflikt på jobben, skjerpes vilkårene for å få rett til sykmelding, understreker NHO.

Dette følger av praksis fra Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, skriver Cascio.

LO-Aktuelt har spurt NHO om de er enige i at konflikt på jobben også kan gi reelle helseproblemer, og hvorfor veilederen ikke sier noe om dette.

Det svarer NHO-advokaten ikke direkte på. Han viser til at det er fastlegen som vurderer grunnlaget for sykmelding, og at arbeidsgiver ikke har rett til medisinske opplysninger fra fastlege eller opplysninger om arbeidstakers diagnose.

«I de fleste tilfeller er det slik at arbeidsgiver kun besitter opplysninger om at arbeidstaker har sykmeldt seg tidsnært til en konflikt på arbeidsplassen. Dette kan gjøre at arbeidsgiver velger å bestride sykmeldingen overfor Nav, som da kan se nærmere på saken.»

---

Retten til sykepenger

Folketrygdloven § 8–4 første ledd sier:

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

I rundskrivet til folketrygdloven § 8–4 heter det:

Fravær som i realiteten har sin årsak i konflikter på arbeidsplassen gir ikke rett til sykepenger. Men også her kan særlige belastninger, eller særlige disposisjoner hos den enkelte, gi tilstander som bør kunne kalles sykdom.

---

– Får uttale seg til Nav

NHO anbefaler i veiledningen at arbeidsgiver «informerer arbeidstaker» om sin beslutning.

– Det står ingenting om at arbeidstaker bør gis anledning til å gi sin versjon av saken. Hvorfor ikke?

«I et arbeidsforhold vil partene kommunisere løpende og regelmessig. NHO legger til grunn at partene ofte har hatt kontakt forut for eller under en sykmelding. Det er viktig å påpeke at dersom arbeidsgiver går til det skritt å bestride sykmeldingen, får arbeidstaker anledning til å uttale seg til Nav», skriver Cascio.

