Ventet på å bli sendt til gynekolog i årevis – vant over staten i endometriose-sak

Saken har vært fulgt av mange som lever med endometriose.

– Jeg er så utrolig lettet. Dette har vært en stor påkjenning og belastning, sier Raasholm Larby i en pressemelding.

Hun opplever det godt å få bekreftet gjennom dommen at de tre behandlingsstedene – to fastlegekontor og et sykehus – ikke ga henne helsehjelp i tråd med god medisinsk praksis.

– Ingen pasienter skal måtte gå gjennom det jeg har opplevd, og jeg håper staten vil akseptere dommen slik at flere pasienter kan føle seg trygge på at deres rettssikkerhet blir ivaretatt, sier hun.

Det er ikke kjent om staten vil anke dommen. Advokat Bianca Reichelt, som førte saken for Pasientskadenemnda, henviser til kommunikasjonsavdelingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Det har ikke lyktes NTB å få kommentar fra dem.

Ventet i årevis

Allerede som 13-åring gikk Raasholm Larby til legen for å få hjelp med voldsomme menstruasjonssmerter og flere andre relaterte plager. Først 14 år senere – etter utallige legebesøk hos først én og så en annen fastlege – ble hun henvist til gynekolog.

Utredningen resulterte at hun ble sendt til sykehuset Innlandet for operasjon. Men sykehuset snakket ikke med henne før operasjonen og fikk derfor ikke god nok forståelse av sykdomsplagene. De undersøkte ikke omfanget av endometriosen godt nok og ga henne ikke tilstrekkelig oppfølging, ifølge dommen.

Det var først etter at hun overvar et foredrag om endometriose at Raasholm Larby kom videre. Overlegen som holdt foredraget, rådet henne til å søke helsehjelp ved sykehuset Vestfold. Der fikk hun påvist dyp, infiltrerende endometriose som hadde rammet en rekke organer. I dag sliter hun med smerter etter nerveskade og andre kroniske plager.

Søke erstatning, men tapte

Raasholm Larby, som i dag er daglig leder i Endometrioseforeningen, søkte om pasientskadeerstatning, men tapte og fikk heller ikke medhold da hun klaget på avgjørelsen. Hun gikk derfor til søksmål mot staten for forsinket og mangelfull diagnostisering og behandling.

På vegne av staten argumenterte advokat Reichelt med at behandlingen var i samsvar med god medisinsk praksis og gjeldende retningslinjer.

En tidligere diagnose ville sannsynligvis ikke ha stanset endometriosen å utvikle seg, argumenterte Reichelt.

Nå har Østre Innlandet tingrett gitt henne fullt medhold. Retten har kommet til at det var svikt i helseytelsen både hos fastlegene og hos Sykehuset Innlandet, og at denne svikten har påført henne skade ut over grunnlidelsen.

Raasholm Larby har derfor krav på erstatning fra Pasientskadenemnda, slår dommen fast. Staten er i tillegg dømt til å dekke rettskostnadene.

– Uakseptabelt å måtte gå til retten

Dette er en seier for kvinnehelsen, skriver Endometrioseforeningen, som er svært glade over dommen. Samtidig belyser saken et alvorlig problem i kvinners rettssikkerhet innen helsevesenet, mener styreleder Marte Øien. Det burde ikke være nødvendig å gå til retten for å få medhold i så tydelige pasientsaker, mener hun.

– Det er uakseptabelt at pasienter som Elisabeth må kjempe mot systemet i årevis for å få anerkjent sin sykdom og få nødvendig hjelp, sier Øien.

Den nylig etablerte nasjonale kompetansetjenesten for endometriose er et viktig steg, men langt ifra tilstrekkelig, mener hun, og kommer med en direkte oppfordring til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre:

– Han må sikre at rettssikkerheten til kvinnelige pasienter blir styrket slik at ikke flere må lide samme skjebne som Elisabeth, sier hun.

