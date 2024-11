Dette må du vite om «halv skatt» før jul

Beløpet tikker inn på kontoen og er høyere enn det du vanligvis får utbetalt hver måned. Endelig kan du unne deg noe ekstra.

Men de ekstra tusenlappene er ikke halv skatt, slik som mange tror. Det riktige er at det handler om halvt skattetrekk.

Så hva betyr det for deg?

Ekstra trekk gjennom året

Økonomisk rådgiver Øivind Elvestad i Simployer forklarer:

– Skattemyndighetene sørger for at arbeidstakere trekker ekstra fra lønna ellers i året. På den måten er det mulig med halvt skattetrekk i november eller desember. Det er altså ikke snakk om halv skatt, sier han.

Illustrasjonsfoto. (Berit Roald/NPK)

Hele lønna for november og desember er like skattepliktig som lønna for de andre månedene i året, men på skattekortet tas det hensyn til at skatten for hele året fordeles på 10,5 måneder.

– Arbeidstaker trekkes for litt mer skatt de andre månedene av året – slik at feriepenger utbetales uten skattetrekk og førjulslønna med halvt skattetrekk, påpeker Elvestad.

Les også: Slik leser du lønnsslippen din

Valgfri ordning

Ordningen med halvt skattetrekk var tidligere forbundet med førjulslønna i desember, men nå kan arbeidsgiver velge.

Forskriftsendringen fra 2016 gjorde at arbeidsgiver kunne velge å legge det halve skattetrekket til november i stedet for desember.

Ifølge Elvestad i Simployer var det mange arbeidsgivere som gjennomførte det halve trekket i november før det egentlig var tillatt.

Det er likevel fritt fram for arbeidstakere å ha fullt skattetrekk dersom de ønsker det. Det er ikke et krav at man må ha halvt skattetrekk.

Har du betalt for lite skatt i løpet av året, kan du be om fullt skattetrekk på julelønna for å unngå en baksmell.

– Om en ansatt ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, kan den ansatte si ifra til arbeidsgiver før trekkes foretas. Og da plikter arbeidsgiver å trekke beløpet som går fram av skattekortet, understreker leder Atle Johansen i LOs juridiske avdeling.

Les også: Nye pensjonsregler fra nyttår: Dette må du vite

LOs fortjeneste

Vedtaket om halvt skattetrekk kan man takke LO for. De fikk innført denne ordningen i 1952 for å støtte skattebetalingsloven.

– Det henger sammen med at folk, da som nå, har høyere utgifter i desember i forbindelse med julefeiringen, sier Steinar Krogstad, nestleder i LO, til FriFagbevegelse.

Å fordele skatten gjennom året, slik at man har mer å rutte med i desember, er en slags hjelpende hånd fra skattemyndighetene, ifølge Krogstad.

– Det blir på en måte tvungen sparing. Mitt inntrykk er at de aller fleste synes dette er en god ordning, sier LOs nestleder.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Overtid og bonus

Å spare opp overtid for å få utbetalt ekstra mye i måneden med halvt skattetrekk, kan høres fristende ut, men utfallet kan imidlertid bli at du må betale restskatt, påpeker Øivind Elvestad i Simployer.

Det kan være riktig å trekke halv skatt også på overtid og bonus, men reglene sier at slike ytelser bare omfattes av reglene om halvt trekk innenfor snittet for perioden januar til og med oktober.

For de som har halvt trekk i desember, gjelder det til og med november.

– Arbeidsgiver må altså beregne gjennomsnittet av slike tilleggsytelser for den første delen av året, sier Elvestad.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Andre regler

I tillegg til at ansatte med månedslønn og pensjon får beregnet halvt skattetrekk på sine lønnsutbetalinger i november eller desember, gjelder følgende:

For ansatte med 14-dagers lønn, kan enten siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember utbetales uten forskuddstrekk

Ved betaling per time, dag eller uke, gjelder et trekkfritak for opptjeningsperioden de to siste ukene i november eller siste uke i november og første uke i desember.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)