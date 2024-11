Elizabeth hadde ikke greid husleia, om hun bare fikk 80 prosent i sykelønn

Frisør Elizabeth Galvez (53) jobber på Cutters i Lørenskog. Hun hadde ikke klart seg økonomisk på 80 prosent lønn, sier hun.

– Jeg hadde ikke hatt råd til å betale både lån, husleie og strøm. Da hadde jeg ikke hatt penger til å spise. 80 prosent lønn hadde vært katastrofe for meg. Jeg måtte ha gått til Nav og bedt om sosialhjelp, sier Galvez, som er medlem i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.

---

Tåler vanlige folk kutt i sykelønna?

Nå er partene i innspurten med forhandlingene om en ny IA-avtale. Et forslag er å kutte i sykelønna. Hvordan vil det slå ut?

Vi stilte arbeidsfolk disse spørsmålene:

Hvordan vil du klare deg økonomisk hvis sykelønna reduseres til 80 prosent?

Vil trekk i sykelønna gjøre at du presser deg til å jobbe når du er syk?

---

Måtte ha flyttet

I dag leier Elizabeth Galvez en toroms leilighet utenfor Oslo. Om vinteren betaler hun opp mot 15.000 kroner i måneden i leie, inkludert strøm. Om sommeren betaler hun rundt 13.000 kroner.

Dersom hun ble syk og kun fikk utbetalt 80 prosent av vanlig lønn, ville hun ikke klart å betale leia hver måned, forteller Galvez.

– Jeg ville ikke hatt råd til så stor plass som jeg har nå. Da måtte jeg flyttet til en ettroms, sier hun.

Månedslønna hennes er på rundt 35.000 kroner før skatt, litt avhengig av hvor mange timer hun jobber.

Når hun har betalt faste utgifter, har hun rundt 3.000-4.000 kroner igjen per måned, ifølge Galvez.

På jobb med munnbind

Frisøren sier hun trolig ville presset seg til å jobbe med en kraftig forkjølelse, dersom sykelønna ble kuttet. Men det er ikke så lett å gå på jobb med snørr og hoste i hennes yrke. Det blir fort skeptiske blikk og spørsmål fra kundene hvis de merker at frisøren ikke er helt frisk.

– Jeg hadde tvunget meg til å gå på jobb, ellers hadde jeg ikke klart meg. Men jeg måtte gått med munnbind selv om jeg bare var forkjøla, fordi jeg jobber tett på folk, sier hun.

Sliter med vond arm

Som frisør er hun spesielt utsatt for å få vondt i muskler og skjelett. Frisører er nemlig den yrkesgruppen som er aller mest plaget med muskel- og skjelettsmerter, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Selv har Galvez begynt å få problemer med armene. Når hun klipper, hender det at spesielt venstrearmen dovner slik at hun mister følelse i armen.

Skulle hun bli sykmeldt på grunn av dette, ville hun ikke ha presset seg til å jobbe, tror hun. Heller ikke dersom sykelønna ble redusert til 80 prosent.

– Kanskje jeg hadde prøvd å tvinge meg på jobb, men jeg vet at jeg ikke hadde klart det. Så da måtte jeg akseptert at jeg bare får 80 prosent.

– En straff

Hun synes det ville vært urettferdig å miste 20 prosent av inntekten dersom hun ble syk og ikke klarte å jobbe.

– For meg hadde det vært helt forferdelig å bare få betalt 80 prosent. Jeg hadde følt at det var en straff for at jeg ble syk, sier frisøren.

