Brøt seg inn midt på natten - ulovlig nattbad kan koste 100.000 kroner

BERGEN (Dagsavisen): – Veldig irriterende, sier daglig leder for Nordnes Sjøbad, Håkon Johansen.

Da personalet ved det offentlig eide badeanlegget kom på jobb torsdag morgen, så de at duken som dekker til bassenget på nattetid lå i hulter til bulter.

Ved gjennomgang av overvåkingsvideoer oppdaget de årsaken: et ungt par på tjuvbading.

– De kom inn her i 03-tiden og drev og hoppet og tok salto på duken slik at festene og tauet gikk i stykker. Etter at duken brast, badet de i bassenget, sier Johansen oppgitt til Dagsavisen.

Ungdommene bega seg ut på duken før badeturen. (Nordnes sjøbad)

– Farlig

Badeanlegget ligger like ved sjøkanten til Puddefjorden, og har også tilrettelagt for sjøbad med stupebrett og stige ut i fjorden. Også der skal ungdommene ha kastet seg uti midt på natten.

– Det kan jo være farlig, påpeker Johansen.

Det badeglade paret skal ha holdt det gående i en times tid før de stakk fra stedet. Tilbake ligger den ødelagte bassengduken som nå må repareres. Og det blir ikke billig, ifølge Johansen.

– Festene er knekket og tauet er gått i stykker. Det må lages nye lister og duken må sys på nytt igjen. Siden dette er bestillingsvarer, koster det mye penger. I beste fall 50.000 kroner, i verste fall 100.000 kroner. I tillegg kommer arbeidstimer, tilkjøring og mye annet dill.

– Antakelig har ikke disse ungdommene tenkt over konsekvensene av det de gjorde. De ville vel bare ha det gøy. Men det koster altså irriterende mye penger for oss.

Et gjentakende problem

Johansen har også besluttet at de nå skal sette opp bedre overvåkingskameraer og lys, som bare blir enda et beløp å legge til kostnadene. Men ifølge ham trengs det, for sjøbadet har slitt med nattebadere som sniker seg inn etter stengetid.

Slik så det ut etter nattens besøk. Det tok personalet på badeanlegget flere timer å få løs den ødelagte bassengduken. (Privat)

I fjor sommer kom det nattebadere nesten hver eneste natt da sommeren var på sitt varmeste.

– De ga seg etter hvert som været ble dårligere. Det tok seg opp igjen i mai i år, med ungdommer som løp rundt her uten klær. Men vi har aldri hatt nattbadere på vinteren før, så dette likte vi dårlig.

Han frykter også for sikkerheten til de som bryter seg inn.

– Som sagt kan dette være farlig. Vi har ikke lyst til å risikere at vi kommer hit om morgenen og finne noen livløs i bassenget. Det er skrekken, sier han.

Anmelder

Nattens innbrudd og skadeverk skal anmeldes til politiet, i likhet med alle de tidligere episodene. Men Johansen tviler på at det fører fram.

– Det henlegges nok bare, som vanlig. Politiet har viktigere ting å håndtere, antar jeg.

På sjøbadets Facebook-side har de imidlertid lagt ut overvåkingsbildene av parets nattlige svømmetur, i håp om å få tips. Foreløpig er det ikke kommet noen, sier Johansen.

