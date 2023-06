Fikk sjokk da de så overvåkningsbildene: – De har kommet nesten hver natt

BERGEN (Dagsavisen): Starten på sommeren i Bergen har vært over all forventning for de fleste bergenserne, med deilige temperaturer og utrolig nok ikke en regndråpe i sikte.

Men den yre gleden over å oppleve sommervarme har tilsynelatende gått helt av skaftet for enkelte.

For overvåkningskameraene til det kommunale badeanlegget Nordnes Sjøbad har fanget opp at det er aktiviteter på bassengkanten også etter stengetid.

– Nesten hver natt har en gjeng med ungdommer tatt seg over gjerdet og inn på badeanlegget. De synes tydeligvis at dette er en god idé, men vi synes det er nok nå, sier Morten Urdal, som er driftsleder både for Nordnes Sjøbad og Ado Arena.

Advarer

Han ler litt når Dagsavisen ringer, men sier samtidig at dette ikke er greit.

De sommervarme ungdommene har både nakenbadet og vært iført badetøy, forteller han. Om det er de samme personene som har kommet alle gangene, vet ikke Urdal.

– Men utifra bildene mistenker vi at i hvert fall noen av dem er de samme.

For sjøbadet har mange bilder som er tatt natt etter natt. Nå har de lagt ut et av dem med på sin egen Facebook-side. Det viser seks ungdommer i bare nettoen som hygger seg på kaianlegget. Ifølge Urdal har de gjort mer enn bare bade.

– De har blant annet klatret på takene, og det er skummelt. Derfor la vi ut bildet på Facebook, med en advarsel om at vi kommer til å anmelde dette til politiet om de ikke stopper. For vi er først og fremst bekymret for sikkerheten deres. Å løpe rundt på takene, og bade i sjøen midt på natten er farlig, påpeker han.

Frykter det verste

– Jeg kan forstå at det er fristende, og vi ser på det som ungdomsstreker, men det er ingen god idé. Vi frykter et scenario der våre ansatte kommer på jobb om morgenen, låser seg inn og finner noen som er alvorlig skadet. Det ville vært helt forferdelig, tilføyer han.

Ingenting har blitt ødelagt under de nattlige besøkene. Derfor har sjøbadet heller ikke kontaktet politiet. Men som det advares om i Facebook-innlegget: «Vi ønsker å gi dere en sjanse til å slutte, hvis ikke må vi anmelde dette som innbrudd.»

