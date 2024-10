Person funnet med stikkskader i Storgata i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ambulanse og politiet er i Storgata etter at vi kom over en person med stikkskader. Vedkommende er tatt i helsebehandling, skadeomfang er per nå ukjent, skriver operasjonsleder Eirik Sannes i politiloggen.

Det er flere politipatruljer på stedet.

– Storgata er stengt for all trafikk, Ruter er varslet, legger Sannes til.

Les også: Advarer mot Nato-grep: – Da kan det eskalere

Les også: Støre: – Helt feil at de unge har gått til høyresiden

Les også: Kriseåret 2012: «Jeg var tom for krefter, vrengt ut og inn» (+)