Bompengetilegg også uten bompassering

Slik er det til tross for at det i maksimalprisforskriften om drosjetransport slås fast at «det kan ikke kreves tillegg for passering av bomring».

«Bompenger NOK 25»

Dagsavisen fant ut at dette måtte vi sjekke nærmere, etter at en leser tok kontakt med oss. Vedkommende fortalte at hun hadde tatt drosje fra Oslo Sentralstasjon til Grünerløkka en søndag ettermiddag. Da hun skulle betale stusset hun over beløpet og ba om kvittering før drosjen suste videre.

Kvitteringen omfattet «Tur info» med «Start 18.49» og «Slutt 18.54». Ja, det kunne stemme, konstaterte vår leser, og det samme gjaldt også det neste – «Km tot. 0,99 km».

Men så til hva turen kostet:

«Påslag NOK 134», «Km pris NOK 57», «Tid pris NOK 90»…. Med merverdiavgift på 12 prosent kom det hele seg på 395 kroner.

Overraskende nok for vår leser var også «Tillegg Andel Bompenger NOK 25», inkludert i denne sluttsummen.

Bompenger? Hvor er bommen mellom Oslo Sentralstasjon og Grünerløkka? Vår leser skjønte ikke dette – og heller ikke hvorfor den nevnte turen skulle koste henne nesten 400 kroner. Hun tok derfor kontakt med det aktuelle drosjeselskapet – Oslo Prime.

Også NorgesTaxi har et Oslopakke 3-tillegg, men det er ikke på 18 kroner, som det står på drosjeholdeplassen på Carl Berners plass. Tillegget er nå på 40 kroner, går det fram av selskapets nettsider. (Foto: Tor Sandberg)

– En bransjestandard

Tilbakemeldingen hun fikk var slik:

«Under din tur med oss ser ut som det har skjedd en teknisk feil hos vår taksameterleverandør. Dette har dessverre medført at du har måtte betale litt over det som er vår minstepris for kveld- og helgetakst.»

«Det er svært beklagelig og vi ønsker selvfølgelig å rette opp i dette. Jeg har kontaktet vår taksameterleverandør slik at vi som selskap unngår slike situasjoner i fremtiden.»

«Når det gjelder bompengeavgiften, er det viktig å presisere at dette er en fast avgift som legges til alle taxiturer i Oslo-området, uavhengig av om det faktisk passeres en bomstasjon på den aktuelle turen. Denne avgiften, kjent som bom/miljø-avgift, er en bransjestandard som også benyttes av alle andre taxiselskaper.»

– Uavhengig av passeringer

Også Dagsavisen har kontaktet Oslo Prime og fått omtrent samme tilbakemelding som vår leser.

Dagsavisen har dessuten kontaktet Oslo Taxi for å bekreftet at bompenger er en «bransjestandard som også benyttes av alle andre taxiselskaper.»

– Uten å vite hva alle andre taxisentraler gjør, så kan jeg bekrefte at Oslo Taxi også tar betalt for «bompengeavgift» (eller Oslopakke 3 som vi kaller det for) fordelt på alle våre turer. Dette uavhengig av hvor mange passeringer som blir gjort, eller om det blir gjort passeringer i det hele tatt, sier Anders Berg, salg- og markedssjef i Oslo Taxi.

– Vi har ikke direkte integrasjon mot Fjellinjens bompasseringssystemer, som gjør at vi kan legge gjeldende bompasseringer inn i kjøretaksen. Derfor har vi valgt å se på et snitt per tur vi gjennomfører, på 23 kroner, tilføyer Berg.

– Dette opplyser vi om i våre priser og takstreglement, som for øvrig er informasjon som er tilgjengelig for alle våre kunder på våre nettsider, påpeker han også.

Der står følgende:

«Oslopakke 3. Fast tillegg på kr 23 for alle biler. Dette for å dekke bompenger som følger med Oslo-trafikken. Tillegget legges til alle turer unntatt fastpristurer til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen.»

Drosjeselskapet Oslo Prime legger til 25 kroner i bompengetillegg, uavhengig av om en bom passeres eller ikke. (Foto: Tor Sandberg)

– Har selv bestemt

Oslopakke 3 er sammen med Byvekstavtalen for Osloområdet, en overordnet plan for utbygging av kollektiv-, vei- og sykkelprosjekter i Oslo og Akershus. Finansieringen skjer blant annet ved hjelp av bompenger, opplyser Statens vegvesen.

Dagsavisen har kontaktet byvekst- og Oslopakke 3-sekretariatet og spurt om de har noe å gjøre med det Oslo Taxi omtaler som et Oslopakke 3-tillegg.

Tilbakemeldingen derfra er slik:

– Det er taxinæringen selv som har bestemt at kundene deres skal betale denne avgiften.

Men hvordan kan den det når maksimalprisforskriften om drosjetransport så tydelig gjør det klart at «det kan ikke kreves tillegg for passering av bomring».

For å få en forklaring på det, har Dagsavisen kontaktet Nærings- og fiskeridepartementet, som har ansvaret for oppfølgingen av maksimalprisforskriften.

Der svarer avdelingsdirektør Vibeke Andersen på våre spørsmål.

Gjelder og gjelder ikke

– Hvorfor gjelder ikke maksimalprisforskriften for Oslo?

– Maksimalprisforskriften gjelder for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn i hele landet, inkludert Oslo, svarer Andersen.

– Eh, ja vel …?

– I forskriftens paragraf 1 tredje ledd, er det imidlertid presisert at bestemmelsene i forskriftens kapittel 2 ikke kommer til anvendelse på (a) drosjetransport i kommuner med 20.000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per kvadratkilometer eller høyere, eller (b) drosjetransport hvor det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen, fortsetter Andersen.

– Forskriftens kapittel 2 regulerer takster for maksimalprisregulert drosjetransport. Dette kapittelet får ikke anvendelse for Oslo kommune, da kommunen har høyere befolkning enn 20.000, og høyere befolkningstetthet enn 80 innbyggere per kvadratkilometer.

– Hvis du har fått oppgitt en fastpris for kjøreturen, skal du ikke betale en avgift for bompenger i tillegg, sier Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet. (Foto: Forbrukerrådet)

– Kan ta slike tillegg

– Maksimalprisreguleringens formål er å sikre at prisene for drosjetjenester ikke blir urimelig høye i de områder hvor markedet ikke er stort nok for tilstrekkelig konkurranse, fortsetter Andersen.

– Dette er bakgrunnen for at forskriftens kapittel 2 ikke gjelder for områder med stor befolkning, eller stor befolkningstetthet.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Konsekvensen er at i Oslo kommune kan leverandører av løyvepliktig drosjetransport med motorvogn ta andre tillegg og høyere vederlag enn det som fremgår av maksimalprisforskriftens kapittel 2, svarer Andersen.

– Synes Næringsdepartementet det er rimelig at drosjekunder som ikke passerer en bomstasjon i løpet av den aktuelle drosjeturen, likevel må betale et bompengetillegg?

– Maksimalprisforskriften er ikke til hinder for at drosjeselskaper i Oslo kan ta slike tillegg. Utover dette er det naturlig at drosjeselskapene selv svarer på spørsmål knyttet til deres prissetting, svarer Andersen.

– Ny forskrift

Dette betyr likevel ikke at regjeringen forholder seg passiv til hva drosjeselskapene krever at kundene deres skal betale, får Dagsavisen opplyst.

– Regjeringen er opptatt av å hindre at drosjekunder får urimelige og uforutsigbare priser på sine drosjereiser, sier Andersen.

– Flere utredninger og medieoppslag har vist at noen får urimelig høye priser når de praier drosje fra gate eller holdeplass. Departementet har derfor hatt på høring en ny forskrift om midlertidige maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport som ikke er forhåndsbestilt. Vi gjennomgår nå høringssvarene, og vurderer videre oppfølging.

– Få et pristilbud

Akkurat. Men hva med Forbrukerrådet? Hva har de å si til dette?

– Som forbruker har du alltid rett til å få et pristilbud på taxituren, og dette skal angi totalprisen – inkludert alle tillegg, opplyser Nora Wennberg Gløersen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

– Så hvis du har fått oppgitt en fastpris for kjøreturen, skal du ikke betale en avgift for bompenger i tillegg, påpeker Gløersen.

– Det er også slik at hvis taksameterpris pluss tillegg gir en lavere pris enn pristilbudet, skal forbrukeren få betale den laveste prisen, tilføyer hun.

– Er dere kjent med at det kan oppstå feil med taksameteret, slik Dagsavisens leser fikk beskjed om hadde skjedd på hennes drosjetur?

– Alle taxier er pålagt å ha taksameter, men det kan så klart alltid oppstå tekniske feil ved denne typen installasjoner. Da er det viktig at drosjeselskapet rydder opp, slik at ikke forbrukeren sitter igjen med problemet, svarer Gløersen.

Det ordnet seg forresten for Dagsavisens leser. Hun fikk tilbake penger.

