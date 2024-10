SV krever store budsjettendringer: – Det er mye som må flyttes på

– Budsjettforslaget som kom fra regjeringen viser at dette blir veldig tøffe forhandlinger. Det er ikke bare store penger som må flyttes på, det er også politikk, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

I november skal SV inn i forhandlinger med Ap og Sp om regjeringens forslag til statsbudsjett. Det skal mye til for at det blir en enighet, slår SV-lederen fast.

To hovedsaker

Bergstø vil ikke gå inn på enkeltsaker, men sier at hennes parti har to hovedprioriteringer:

* Økonomisk ulikhet og omfordeling.

* Klimautslipp og nedbygging av natur.

– Vi ser at budsjettet kutter i nødvendige klimatiltak, kutter i arbeid for naturen. De grepene som er igjen, er i hovedsak de SV har forhandlet fram. Det kan ikke være opp til et parti som er i opposisjon å sørge for at utslippene og forskjellene i Norge går ned. Det må være et felles prosjekt på rødgrønn side, sier Bergstø.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka di

Kamp om skatt

Hun sier at SV vil ha endringer i skattepolitikken, og mener det må tas grep for å få ned forskjellene i landet.

– Det som er viktig for å få ned forskjellene i samfunnet, er jo at man våger å skattlegge kapitalinntektene hardere. Vi må også ta ordentlig grep på lederlønninger i staten, som regjeringen har vært veldig tydelige på at de vil, men i praksis ikke fått til eller ønsket å få til, sier hun.

Bergstø varsler at det kan bli aktuelt å ta opp både skattlegging av bankenes overskudd og arveskatt i forhandlingene.

Før forhandlingene går i gang, skal SV legge fram sitt alternative budsjettforslag. Bergstø anslår at det vil skje i starten eller midten av neste måned, når partiet har fått svar på sine budsjettspørsmål.

– Vi vil selvfølgelig gjøre harde prioriteringer før vi går inn i forhandlingsrommet. For her er det mye som må flyttes på, både politikk og penger, sier Bergstø.

Les også: Statsbudsjettet: – Regjeringen har oversolgt løftene sine

Støre: – Kjenner hverandre godt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror forhandlingene blir ryddige.

– Det mener jeg er del av vår parlamentariske tradisjon, at når vi har en budsjettpartner vi henvender oss til, så blir det forhandlinger. Og de kommer til å handle om de viktige sakene for dem. Vi kjenner hverandre godt etter tre år, og det skal vi gjøre på en skikkelig og ryddig måte, sier han til NTB.

Støre vil ikke svare på om regjeringen er villig til å legge flere penger på bordet for å få til en enighet med SV.

– Nå vil ikke jeg forskuttere. Nå skal SV få gå gjennom budsjettet og legge fram sitt alternative budsjett, så setter vi oss ned.

Les også: Eksperter: Statsbudsjettet kunne ha vært strammere

Les også: – Et stort paradoks at regjeringen pøser på med oljemilliarder (+) (edited)