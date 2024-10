Økonomieksperter: Statsbudsjettet kunne vært strammere

– Det er ingen katastrofe, men det hjelper ikke med å få ned renten. Budsjettet kunne med fordel vært enda strammere, sier han.

Regjeringen vil bruke 460,1 milliarder oljekroner i statsbudsjettet. Det er nesten 28 milliarder mer enn i fjor, men godt under handlingsregelen.

Grytten, som er professor i økonomisk historie på Norges Handelshøyskole, mener at regjeringen burde lagt seg på et mer moderat nivå.

Han påpeker at det er en viss omfordeling i budsjettet, men at det er marginalt. Han viser blant annet til skattekuttene for dem som tjener under millionen, som professoren mener «ikke var verdt bryet».

– Mer ekspansivt enn ventet

Nils Kristian Knudsen, rente- og valutastrateg i Handelsbanken Capital Markets, påpeker at budsjettet ser ut til å være mer ekspansivt enn ventet.

– Norges Bank ventet en budsjettimpuls på 0,3 prosent, mens regjeringens forslag her er på 0,5 prosent. Så langt ser det ut som at regjeringen bruker litt mer penger enn sentralbanken la til grunn, sier han.

Det kan bety at man får høy rente lenger, men Knudsen understreker at man må ha mer informasjon om hvordan pengene fordeles for å kunne anslå hvordan budsjettet kan komme til å påvirke økonomien.

– Svarene ligger i detaljene, sier han.

– Kan føre til enda senere rentekutt

Budsjettforslaget fra regjeringen legger opp til enda mer oljepengebruk enn Norges Bank så for seg, påpeker også sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

– Det er et mer stimulerende statsbudsjett enn det Norges Bank la til grunn i sin rapport i september. Regjeringen venter dobbelt så høy vekst som banken la til grunn, og høyere inflasjon, sier Holvik til NTB.

Dermed tror hun et kutt i styringsrenta kommer tidligst i mars, og kanskje enda senere.

– I en situasjon der Norge sliter med å sette ned renta, mens naboland klarer å gjøre det, er det klart at dette er en av forklaringene. Vi har oljefondet, og regjeringen bruker såpass mye av det i statsbudsjettet, sier hun.

Sparebank 1-toppen har lenge sagt at det ikke kan ventes noe rentekutt i november. Nå tror hun at det kan drøye enda lenger i verste fall.

– Hva tror du sentralbanksjef Ida Wolden Bache tenker på i dag?

– Hun kunne nok tenkt seg litt mer hjelp. Men hun må bare ta politikken for gitt, og gjøre så godt hun kan. Og hennes svar er å holde rentene litt høyere enn tidligere varslet.

Ikke godt nytt for kronekursen

Regjeringen har lovet skattekutt til de aller fleste, men Holvik påpeker at senere rentekutt og høyere prisvekst enn ventet kan føre til at vinningen går opp i spinningen.

– Så må hver enkelt familie regne på pluss og minus.

Hun tror heller ikke at budsjettet kan være gode nyheter for kronekursen.

– Norges Bank har lenge pekt på at en viktig driver over tid for svak krone er at Norge har svakere produktivitetsvekst enn andre land. Det man hadde trengt, var å ha grep som løftet produktivitetsveksten i økonomien.

Les også: Kutt i inntektsskatten – her er alle lekkasjene

Kommentar: Hvordan skrive om et statsbudsjett man ikke har lest?

Les også: Regjeringen: Skattekutt, bedre råd og kraftig økonomisk vekst