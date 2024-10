Overskuddsmat skal doneres for å bekjempe matsvinn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det skal være en donasjonsplikt for dem som er i matkjeden, sånn at en må donere den utgåtte maten sin. Så er vi opptatt av at man skal sette ned prisene på varer som er i ferd med å gå ut på dato i butikkene, sier Pollestad (Sp) til Nationen.

I snitt kastet hver nordmann 84,7 kilo spiselig mat i 2020. I tråd med FNs bærekraftmål har Norge forpliktet seg til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

Matsvinnloven skal legges fram for Stortinget til våren etter at Matsvinnutvalget la fram sin rapport i januar.

Les også: Økt selvforsyning - Ole Sofus dyrker eget fôr som erstatter soya (+)

Les også: Potet: Fra hungersnød til økt søndagsfyll (+)

Les også: Uføre «Hilde» har spart over 50.000 kroner på matbudsjettet (+)