Slik blir statsbudsjettet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovet et solid og ansvarlig opplegg for norsk økonomi i 2025. Mandag morgen klokka 10 legger han fram statsbudsjettet, et budsjett han kaller lysere enn årene vi har bak oss.

Allerede klokka 8 vil Finansdepartementet legge fram de såkalte nøkkeltallene fra budsjettet. De viser de blant annet hvor mange milliarder regjeringen har tenkt å bruke fra oljefondet. Handlingsregelen sier at det kan brukes inntil 3 prosent av fondets verdi ved inngangen av budsjettåret i et normalår.

30 milliarder kjent gjennom lekkasjer

De andre nøkkeltallene er hvor stor økonomisk vekst regjeringen tror det vil bli det neste året, hvor stor prisvekst den tror det blir neste år, og hvordan regjeringen ser for seg at budsjettet vil påvirke arbeidsledigheten og sysselsettingen i Norge.

– Vi ser for oss at vi går inn i en periode med ganske betydelig økonomisk vekst nå framover, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Mye fra regjeringens forslag har vært kjent i flere uker. Etter hva NRK har gått gjennom søndag, er tiltak og nyheter for over 30 milliarder lekket fra budsjettet i forkant.

Forsvar og politi er vinnere

Det er varslet store økninger til særlig forsvar og politi. Allerede i inneværende år vil Norge oppfylle kravet om Natos to-prosentmål, med en forventet andel av BNP på 2,17 prosent, får NTB opplyst fra Forsvarsdepartementet. For 2025 vil forsvarsbudsjettet øke videre, trolig med rundt 8 milliarder kroner. Også støtten til Ukraina økes, med en total ramme på 135 milliarder kroner fram mot 2030.

Når det gjelder sikkerheten innenlands vil regjeringen bruke 2,8 milliarder kroner mer til å bekjempe kriminalitet.

Mesteparten vil gå med til å styrke politiets rammer med omtrent 10 prosent, men noe skal også brukes for å styrke Finanstilsynets arbeid med å gå etter økonomisk kriminalitet.

– En vekstøkonomi

Flere tiltak som berører folks privatøkonomi er også blitt kjent. Søndag sa finansministeren til E24 at regjeringen vil at mennesker med inntekt opp til 200.000 kroner bare skal betale trygdeskatt, men ingen inntektsskatt. Videre vil han at minstefradrag og personfradrag endre, slik at om lag 188.000 nordmenn vil få inntil 3.600 kroner mindre i skatt.

– Vi er i en vekstøkonomi. Det er mange ting som gjør at vi finner rom, uttalte Vedum til E24 om de mange kuttene det legges opp til.

Regjeringen vil også heve grensen på frikortet, altså hvor mye en kan tjene før man må betale skatt, fra 70.000 til 100.000 kroner. Dette vil koste staten 515 millioner kroner.

Strømstøtten skal videreføres i 2025, og regjeringen vil redusere merverdiavgiften fra 25 til 15 prosent, skrev VG torsdag. Det siste vil koste 4 milliarder kroner.

Kommunene sliter

Samtidig med at finansministeren ser lysere på tiden som kommer enn årene som ligger bak, med pandemi og krig i Europa, sliter mange kommuner med å få budsjettene til å gå i hop. Torsdag gikk KS ut med en undersøkelse om at landets kommuner og fylkeskommuner ligger an til en budsjettsprekk på rundt 10 milliarder i 2024. Mange er preget av høye renter, dyrtid og nedtappede fond.

– Grunnmuren rister nå i norske kommuner og fylkeskommuner. Det går ikke i hop lenger. Velferdstjenester for folk over hele landet er i spill. Alvoret er større enn noen gang, uttalte leder Gunn Marit Helgesen i KS.

Etter at budsjettet for 2025 er lagt fram mandag vil KS holde et eget seminar med kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

