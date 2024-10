Vil styrke innsatsen mot æresvold

– I Norge tar de fleste av oss vår frihet for gitt. Vi kan bli hva vi vil, studere hva vi vil, jobbe med det vi vil og gifte oss med den vi vil. Men det er for mange særlig unge mennesker i Norge som lever ufrie liv. Det er fullstendig uakseptabelt at unge som vokser opp i Norge blir utsatt for æresvold og negativ sosial kontroll og æresvold. Det må ta slutt og slås ned på, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, som legger til at regjeringen nå vil ta grep for å styrke innsatsen mot dette samfunnsproblemet.

Brenna foreslår derfor økte midler på 10, 5 millioner på statsbudsjettet for 2025, som regjeringen legger fram for Stortinget mandag 7. oktober.

Alvorlige konsekvenser

Regjeringen er bekymret etter rapporter om en økning i antall saker om negativ kontroll og æresvold, og mener de har alvorlige konsekvenser for både den enkelte og for samfunnet. Arbeids- og inkluderingsministeren forteller at de ekstra midlene blant annet skal gå til det nasjonale bo- og støttetilbudet til personer over 18 år som er utsatt for negativ kontroll og æresvold og til det nasjonale, tverretatlige kompetanseteamet som bekjemper negativ kontroll og æresvold. De skal også gå til kompetanseheving for de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), og til nye stillinger for mangfoldsrådgivere.

– Mørketallene er store

Brenna påpeker at regjeringen også styrket denne innsatsen i budsjettet for 2024.

– Arbeiderpartiet og regjeringen har styrket denne innsatsen over flere år. Dette er et problem og vi må gjøre noe med det nå. Vi ser at for mange mennesker i samfunnet vårt lever ufrie liv. Etter hvert som tiltakene blir mer kjent, så vil de bli mer brukt, tror Brenna.

På spørsmål om dette er nok penger, svarer hun:

– Så lenger det finnes unge mennesker som lever ufrie liv, så er det aldri nok. Dette er likevel en styrking, men vi må gjøre mer for å hjelpe de som blir utsatt for dette. Vi tror mørketallene er store, særlig blant gutter. Hjelpetiltakene skal sikre at for eksempel barnevern og skole vet hva de skal se etter. Jeg tror ganske mange av oss er blinde for den ufriheten vi ikke har opplevd selv, sier statsråden, som onsdag kveld deltok på «Politisk pub», Grünerløkka Aps ukentlige folkemøter.

Folkemøter i kø

Tidligere i høst har temaer som kriminalitet, sikkerhetspolitikk og EU blitt debattert på pub, med Dagsavisen som mediepartner. Senere i høst blir det folkemøter om abortspørsmålet, ventetider i helsevesenet, stortingsvalget i 2025 og det amerikanske valget 5. november. Det blir også et eget møte om boligbygging i byen.

Brenna, som leder arbeidet med Aps nye partiprogram for perioden 2025-2029, var også innom boligbygging i sin innledning til folkemøtet onsdag kveld, der hovedtemaet var «Det nye sosialdemokratiet».

– Vi må gjenreise boligpolitikken. Vi må bygge flere boliger og vi må blant annet regulere utleiemarkedet bedre. Vi har som et mål i programmet at vi skal bygge 130.000 flere boliger de neste fire årene. Det er ganske dristig, mente Brenna.

Det var også boligpolitikk som engasjerte folk mest i debatten etterpå.

