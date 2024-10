Barnehage tester sekstimersdag: – Gir meg mer motivasjon til å gå på jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er nå mer opplagt etter jobben. Og på jobb. Å våkne opp om morgenen og vite at du ikke skal være der mer enn seks timer, gir meg mer motivasjon til å gå på jobb, sier barnehageansatt Carl Ophus Sønsterud.

Han er tillitsvalgt for Fagforbundet i Lillo Gård Barnehage, som ligger midt mellom Sagene og Nydalen i Oslo. Området er fullt av småbarn og deres foreldre.

Aldri fått flere klemmer på jobb

Lillo Gård er en av to barnehager på landsbasis som ble med på et toårig prosjekt der de prøver ut sekstimersdagen.

Både valg av bransje og hvilken barnehage som ble valgt, er politisk bestemt. Prosjektet koster tross alt kommunen 10 millioner kroner.

Prosjektleder er Line Bjørnskau Brandt, og prosjektet startet i fjor høst.

Målet til prøveprosjektet er bedre kvalitet på tilbudet til barna i barnehagen, bedre psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte, og å finne ut hva de økonomiske konsekvensene er av redusert arbeidstid.

Daglig leder Ada Sexe-Lysvik forteller at hun ikke ante hva de ansatte ville si når barnehagen ble valgt ut, men regnet med at dette ville bli godt mottatt. Det ble det også.

– Den dagen jeg kunne si det til de ansatte, er nok den dagen jeg har fått flest klemmer på jobb, sier hun.

Carl Ophus og Ada Sexe-Lysvik blir ikke lei seg om sekstimersdagen får fortsette på Lillo Gård Barnehage. (Jan-Erik Østlie )

---

Prosjektets mål

Bedret kvalitativt tilbud til barna i barnehagen.

Bedret psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte i barnehagen.

Å avklare de økonomiske konsekvensene av å foreta en arbeidstidsreduksjon.

Sykefraværsreduksjon skal ikke være en hovedmålsetting for forsøket, men det er likevel interessant å vurdere om reduksjonen av arbeidstid påvirker sykefraværsutviklingen, ifølge oppdragsbeskrivelsen.

---

Ikke noe ekstra stress

Carl Ophus Sønsterud forteller at han er storfornøyd med sekstimersdagen, og syns Lillo Gård barnehage er en fin arbeidsplass.

Daglig leder Sexe-Lysvik bekrefter at mange av de andre ansatte sier det samme som Ophus Sønsterud. Noen bruker fritida si bedre, noen sier de sover bedre.

– Jeg føler meg veldig privilegert som får være med på dette. Personlig har jeg fått litt flere ansatte å være leder for, det blir litt mer jobb på kortere tid, men føler likevel ikke noe ekstra stress av den grunn. Det kan i perioder være stressende og hektisk, men det kan det jo også være med normal arbeidstid, forteller hun.

Pauseavviklingen går som normalt, og hun har fått tilbakemelding fra ansatte som er småbarnsforeldre, at kortere arbeidsdag løser en del ting for dem.

Også sjørøvere trenger regneferdigheter. (Jan-Erik Østlie )

Var nær ved å slutte

For å gjennomføre prosjektet måtte barnehagen ansette fire nye – en i hver avdeling.

Carl Ophus Sønsterud har femten år bak seg i barnehage. I fjor jobbet han i en annen barnehage i Oslo. Ifølge ham er dette en tung jobb.

Han var derfor inne på tanken om å slutte og finne seg noe annet å gjøre i en annen bransje. Helt til han så utlysningsteksten til denne jobben. Seks timers arbeidsdag, det fristet.

– Ja, det var dette prosjektet som trakk meg hit, sier han. Og han fikk jobben. Han fullroser sekstimersdagen.

Mange søkere

Sexe-Lysvik forteller at de brukte lang tid på å forberede oppstarten i fjor høst. Allerede i januar 2023 begynte planleggingen som varte helt fram til sommeren. De gikk gjennom alt fra vaktlister til pauseavvikling.

– Vi gjennomgikk alt som kunne gjøre oss best mulig rustet til prosjektet startet 1. august i fjor, sier hun. Etter at de fikk fire nye stillinger i barnehagen, er det 19 ansatte inkludert henne. Av de fire nye ønsket trepartsgruppen i barnehagen seg noen med spesialpedagogisk bakgrunn. Og fikk to.

– Det var langt flere søkere til de fire stillingene enn normalt. Og mange flere enn andre barnehager i området får, sier Sexe-Lysvik.

Utearealet: Ride ride ranke. (Jan-Erik Østlie )

Spente foreldre

En gruppe som ofte har sterke meninger om hvordan en barnehage fungerer, og skal fungere, er barnas foreldre.

Sexe-Lysvik forteller at foreldrene var glade på de ansattes vegne når sekstimersdagen ble innført. Hun har ikke fått noen dårlige tilbakemeldinger.

– Men de har vært spente. Og vi må jo lytte til hva foreldregruppa mener. Samtidig prøve vi å være gode på informasjon.

En kjerneoppgave for fagbevegelsen

Regulering av arbeidstid har vært en av nordisk fagbevegelses kjerneoppgaver fra starten og fram til i dag. Det skriver Fafo-forskerne Kristin Alsos og Mona Bråten i en artikkel i det danske «Tidsskrift for arbejdsliv».

Den siste omfattende arbeidstidsreduksjonen kom i 1986, da arbeidstida ble redusert til 37,5 timers uke. Siden da har sekstimersdagen stått på dagsorden.

I LO har det særlig vært de kvinnedominerte forbundene som har arbeidet for innføringen av sekstimersdagen, skriver de to forskerne.

Handel og Kontor har nylig avsluttet sitt landsmøte. Der mente forbundsleder Christopher Beckham at varehandelen er et godt sted å starte en reform til sekstimersdagen.

– Vi må starte med dem som trenger det mest, med de som har de tyngste jobbene. Vi må starte med kvinnene på betongen, sa han.

Høyt sykefravær i bransjen

Sykefraværet i barnehagesektoren er høyt. I andre kvartal i 2024 var det på 9,3 prosent for ansatte i private barnehager, og på 10,2 prosent for ansatte i offentlige barnehager. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om reduksjon i sykefraværet ikke er et av hovedmålene for prøveprosjektet med sekstimersdag, er det ifølge oppdragsbeskrivelsen interessant å se om det påvirker sykefraværet. Foreløpig er det usikkert om det har hatt noe å si.

– Vi venter på en evaluering av prosjektet vårt. Før den kommer, er det vanskelig å si om sekstimersdagen har påvirket sykefraværet. Vi snakker egentlig mest om nærværet, sier Ada Sexe-Lysvik.

---

Foreløpige resultater av prosjektet

Rambøll Management Consulting skal evaluere prosjektet både etter ett år og ved prosjektets slutt. En tidligmåling gjort i februar i år viser følgende (her er også en kommunal barnehage i Stavanger med):

Ansatte i barnehagene har mer overskudd til å gjøre det de ønsker på fritida.

Ansatte med redusert arbeidstid opplever en bedre helsesituasjon.

Foreldrene har i liten grad opplevd endringer som en følge av redusert arbeidstid.

Observasjoner og trivselsmålinger viser at både de yngste og eldste barna stort sett trives.

---

– Inkluder personalet!

Alle de ansatte i Lillo Gård Barnehage er under 50 år. Men i landets mange barnehager fins det også eldre ansatte.

– Kan sekstimersdagen være et arbeidsmiljøtiltak som får folk til å stå lengre i jobb?

– Ja, det tror jeg, det gjør det lettere å komme på jobb i et yrke som etter hvert har blitt tungt, sier Ophus Sønsterud.

Det ligger ingen signaler om hva som skal skje når dette prosjektet til neste år er over.

– Hva om dere må tilbake igjen til sju og en halv times arbeidsdag?

– Vi skal forberede oss på det og bruke god tid på å avslutte prosjektet også, sier Sexe-Lysvik, som mener at de må være ærlige.

For kanskje er ikke mer fritid det beste for alle. Tilbakemeldingene og opplevelsene fra personalet er i stor grad positive og gode, men også nyanserte og varierte, og de reflekterer alle de ulike menneskene og deres livssituasjoner.

– Har du et godt råd til andre som ønsker å innføre sekstimersdagen?

– Oi, det spørsmålet har vi ikke fått før. Inkluder personalet i forkant og gjennom hele prosessen. Og evaluer underveis, sier Ada Sexe-Lysvik.

---

Lillo Gård Barnehage

Kommunal barnehage

Bydel Sagene

Ordinær barnehage

Avdelingsbarnehage

10 måneder-6 år

Antall barn: 60

Inneareal: 6,7 m per barn

Antall barn per ansatt: 4,7

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 38,9 prosent

Kilde: oslokommune.no

---

