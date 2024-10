Fem 16-åringer skadet i trafikkulykke i Fredrikstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Bilen har kjørt over rundkjøringen og inn i en betongkonstruksjon. Det var et kraftig sammenstøt. Fem er sendt til Kalnes sykehus, to ble betegnet kritisk skadet, mens tre andre var alvorlig skadet, fortalte operasjonsleder Halvor Andersen i Øst politidistrikt til NTB en times tid etter ulykken.

Fredag morgen opplyser politiet at kun en av de fem er kritisk skadet. Han ble natt til fredag fløyet til Ullevål sykehus i Oslo.

– Det er bare han som regnes som kritisk skadet nå. Han var passasjer i bilen, forteller operasjonslederen fredag morgen.

Han sier politiet har grunn til å tro at bilen har hatt svært høy hastighet da den kjørte inn i rundkjøringen.

Det var seks gutter i bilen, alle 16 år gamle, da ulykken skjedde, ifølge politiet. Bilen var registrert for fem. Operasjonslederen forteller at en av guttene løp fra stedet etter hendelsen, og politiet brukte litt tid på å få tak i ham.

– Han løp for å hente hjelp, viste det seg. Han har erkjent at det var han som kjørte bilen og han har fått status som siktet. Han er også sendt til Kalnes for sjekk, forteller Andersen.

Bilen var ifølge operasjonslederen tyvlånt og politiet undersøker om føreren var ruspåvirket. Ulykken skjedde på fylkesvei 109, Rolvsøyveien, like ved Glemmen videregående skole rett etter klokken 23 torsdag kveld. Et vitne som Fredriksstad Blad har snakket med på stedet, sier bilen «fløy» gjennom rundkjøringen ved skolen.

Fylkesvei 109 er var fortsatt sperret i begge retninger ved 5.30-tiden fredag morgen.